Казахстанцы крайне негативно относятся к незаконной вырубке деревьев

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему "Отношение казахстанцев к проблемам экологии", по результатам которого выяснилось, что подавляющее большинство казахстанцев крайне негативно относятся к незаконной вырубке деревьев, передает Kazakhstan Today.

С 8 по 12 декабря 2020 года было опрошено 1100 человек в 14 областях и городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Опрос проводился на казахском и русском языках путем телефонных звонков на стационарные номера. В опросе приняли участие 53% мужчин и 47% женщин старше 18 лет. Основой для выборки послужила абонентская база стационарных телефонных номеров по Казахстану. Для данной выборки максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 3%", - сообщили в бюро.

Результаты опроса продемонстрировали, что большинство казахстанцев (37%) главной экологической проблемой региона считают загрязнение воздуха. Треть респондентов (30%) озабочены проблемой вывоза и переработки мусора. 14% участников опроса главной экологической проблемой своего региона считают загрязнение вод.

Характерно, что на восприятие жителей различных экологических проблем напрямую влияет экологическое состояние их регионов. Например, на незаконную вырубку деревьев наиболее остро отреагировали жители Алматы, Алматинской и Карагандинской областей", - отметили эксперты.

По результатам опроса, больше всех от загрязнения воздуха страдают жители Алматы и Восточно-Казахстанской области. Проблемы вывоза и переработки мусора больше всего волнуют жителей Туркестанской и Алматинской областей.

Крайне важным показателем является готовность граждан защищать и беречь окружающую среду. По данным проведенного опроса, большинство казахстанцев (64%) крайне негативно относятся к незаконной вырубке деревьев крупными компаниями и требуют ужесточить наказание за такие нарушения. 26% граждан относятся к данной ситуации нейтрально. По их мнению, властям нужно лучше следить за подобными нарушениями, но это, как считают они, "небольшое преступление". И только 6% отнеслись к таким нарушениям с пониманием. По их мнению, бизнес сейчас находится в тяжелом положении", - сообщили в бюро.

По мнению большинства граждан (55%), ответственность за сохранение экосистемы в первую очередь несет государство, включая акиматы и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Треть опрошенных возлагает ответственность на население. Лишь 7% считают, что за экологию должны отвечать крупные промышленные предприятия и бизнес.

Безусловно, важным индикатором является готовность граждан брать на себя ответственность за сохранение природы. По данным опроса, большинство респондентов считают, что воспитание бережного отношения к природе у населения - самое верное решение экологических проблем. 22% опрошенных убеждены, что только ужесточение наказания за экологические правонарушения сможет улучшить ситуацию. За развитие возобновляемых источников энергии и переработки мусора высказались 19% граждан. 11% считают, что в данном вопросе необходим комплексный подход, и требуются кардинальные системные изменения в этой сфере", - говорится в результатах опроса.

Очевидно, что острая реакция алматинцев в защиту зеленых насаждений связана, в том числе, с сильным загрязнением воздуха в городе. К сожалению, в той или иной степени с экологическими проблемами сталкиваются жители всех регионов Казахстана. Возможно, на проблему незаконной вырубки деревьев положительно повлияет проект приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев". Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения. В частности, предлагается ввести 30-кратную компенсацию за незаконную вырубку деревьев, занесенных в Красную книгу. Ранее норма за незаконную вырубку была одинаковой для всех деревьев - 20-кратное возмещение и штраф", - проинформировали в бюро.

По данным Национального доклада о состоянии окружающей среды и использования природных ресурсов, в 2018 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, по сравнению с 2017 годом, увеличились на 3,8% и составили 2446,7 тыс. тонн. В Алматы, по итогам мониторинга РГП "Казгидромета", экологическое состояние воздушного бассейна в 2019 году составило значение "7", что относится к высокому уровню загрязнения.

В структуре заболеваемости населения доля болезней органов дыхания составляет 43,5%. Только в Нур-Султане количество случаев с болезнью органов дыхания с 2015 по 2016 год увеличилось на 44%.

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