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Нездоровый воздух: в каких районах Алматы опасно находиться на "свежем" воздухе

09.03.2021 53380
Нездоровый воздух: в каких районах Алматы опасно находиться на "свежем" воздухе
Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - На мировой карте EPA (Агентство по охране атмосферы, США), где в режиме реального времени отражаются фактические концентрации загрязняющих веществ в воздухе, более десятка улиц Алматы обозначены как районы с нездоровым качеством воздуха, передает Kazakhstan Today.
 
Максимальный уровень загрязняющих веществ (на момент публикации. - Прим. агентства) наблюдается в районе улицы Муканова, на пересечении Маркова - аль-Фараби и Сатпаева - Луганского.
 
Согласно рекомендациям экологов, активные дети и взрослые, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны избегать длительного нахождения на открытом воздухе в обозначенных районах. Все остальные, особенно дети, должны ограничить длительное пребывание вне помещений.
 
Напомним, по данным Минэкологии, наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха в Казахстане отличаются города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент. 
 
Между тем, алматинский экоактивист Павел Александров заявил об ошибках в расчете вредных выбросов в Алматы.
 
 

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