Нездоровый воздух: в каких районах Алматы опасно находиться на "свежем" воздухе

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - На мировой карте EPA (Агентство по охране атмосферы, США), где в режиме реального времени отражаются фактические концентрации загрязняющих веществ в воздухе, более десятка улиц Алматы обозначены как районы с нездоровым качеством воздуха, передает Kazakhstan Today.

Согласно рекомендациям экологов, активные дети и взрослые, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны избегать длительного нахождения на открытом воздухе в обозначенных районах. Все остальные, особенно дети, должны ограничить длительное пребывание вне помещений.

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