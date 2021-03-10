Нездоровый воздух: в каких районах Алматы опасно находиться на "свежем" воздухе

Максимальный уровень загрязняющих веществ (на момент публикации. - Прим. агентства) наблюдается в районе улицы Муканова, на пересечении Маркова - аль-Фараби и Сатпаева - Луганского.
Согласно рекомендациям экологов, активные дети и взрослые, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны избегать длительного нахождения на открытом воздухе в обозначенных районах. Все остальные, особенно дети, должны ограничить длительное пребывание вне помещений.
Напомним, по данным Минэкологии, наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха в Казахстане отличаются города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.
Ранее "Казгидромет" отмечал, что показанные на мировой карте EPA данные о загрязнении воздуха в РК носят справочный характер.
Между тем, алматинский экоактивист Павел Александров заявил об ошибках в расчете вредных выбросов в Алматы.
Также сообщалось, что магистранты КазНУ имени аль-Фараби разработали новое устройство, которое измеряет уровень загрязненности воздуха и в режиме реального времени сканирует качество воздуха.
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