Состояние Кок-Жайляу вызывает большую тревогу - экоактивистка

Фото: depositphotos.com

Рассказать друзьям

Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и рассказала о состоянии Кок-Жайляу с точки зрения экологии и сохранности природы, передает корреспондент агентства.





Кок-Жайляу - это особо охраняемая природная территория в составе Иле-Алатауского национального природного парка. К огромному сожалению, сейчас состояние урочища вызывает большую тревогу. Очень много туристов полюбили Кок-Жайляу, и по выходным дням там бывает больше тысячи человек. И хотя сейчас люди стали более экологичными, все-таки лесники жалуются на мусор, костры, шум. Но это издержки соседства с мегаполисом, необходимо добиваться того, чтобы нацпарк по опыту мировых природных парков имел административную и финансовую возможность организовать контроль над посещением урочища. Для этого вовсе не обязательно строить горнолыжный курорт", - считает Ажар Джандосова.





По ее мнению, уже сама принадлежность территории нацпарку подразумевает ответственность парка не только за сохранение, но и за восстановление охраняемых территорий.





Задача горожан, администрации города, Министерства экологии - помочь парку в этом", - заявила активистка.





Она также рассказала, почему так важно держать баланс между доступностью гор для людей и сохранением природной среды.





Доступность посещения природных мест для людей с ограниченными возможностями, для людей преклонного возраста, родителей с маленькими детьми сейчас считают необходимым условием для строительства дорог и канатных подъемников на Кок-Жайляу, в другие места. К сожалению, это приведет к овер-туризму и , как следствие, к потере ценности этого места, деградации территории. С этим сталкиваются многие туристические локации. Большинство людей поднимутся на Кок-Жайляу, пусть для части это будет испытанием физических возможностей и выносливости, но в целом этот подъем вполне доступен и привлекателен. И при этом мы сохраним главное, для чего люди туда идут, - саму природу", - добавила Ажар Джандосова.





Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил , что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.





В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.





Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.





В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.





Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" под Алматы.





Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайлау", - написала она.





В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.





Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.





Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.





В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.





Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.





В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.





Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.





Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.