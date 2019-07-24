Специалисты зафиксировали загрязнение воздуха в Алматы после крупного пожара на складах

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - Филиал "Казгидромета" в Алматы провел внеплановый отбор проб атмосферного воздуха после пожара, произошедшего 18 июля в складских помещениях в Жетысуском районе города, передает Kazakhstan Today.

Отбор проб проводился поблизости с местом пожара.

В отобранных пробах воздуха зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по диоксиду азота - 1,75 ПДК, фенолу - 1,0 ПДК в точке №1 (Омарова, 12В/2) и по диоксиду азота - 2,65 ПДК в точке №2 (Паладина, 56Б) Жетысуского района", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что высокое (экстремально-высокое загрязнение) в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Также сообщается, что 18 июля в 07.00 по 16 постам мониторинга состояния атмосферного воздуха в Алматы были зарегистрированы превышения по диоксиду азота в диапазоне 1,4 ПДК в районе ПНЗ №1 в Алмалинском районе. По остальным параметрам превышения ПДК не зафиксированы.









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