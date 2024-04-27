Токаев поддержал инициативу по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-февраль 2024 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, составили 11,3 млрд тенге - на 45,7% меньше, чем годом ранее, сообщает - За январь-февраль 2024 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, составили 11,3 млрд тенге - на 45,7% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz





В региональном разрезе больше всего инвестиций в секторе пришлось на Акмолинскую область: 4 млрд тенге, против 7,7 млрд тенге годом ранее. Объем инвестиций сократился на 47,5%. Далее идут Атырауская область (3,5 млрд тенге), Шымкент (1,7 млрд тенге) и Астана (1,7 млрд тенге).





Капвложения в охрану окружающей среды были выделены только в 8 из 20 регионов страны.





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80,4% всего объема инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, составили собственные средства предприятий: 9,1 млрд тенге - на 22,8% меньше, чем за январь-февраль 2023-го.





На небанковские заемные средства пришлось 1,6 млрд тенге, против 6,6 млрд тенге годом ранее, на банковские кредиты - 621,2 млн тенге, против 2,3 млрд тенге в 2023 году.





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В рейтинге стран по эффективности борьбы с изменением климата в 2024 году Казахстан занял лишь 60-е место из 67 в мире. Индекс РК составил 38,52.





Эксперты оценили 63 страны и Европейский союз, которые вместе производят более 90% глобальных выбросов парниковых газов. Индекс рассчитывался на основе 14 показателей, входящих в 4 категории: выбросы парниковых газов, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), использование энергии и климатическая политика.





Рейтинг стартовал с четвертого места, так как эксперты отметили, что ни одна страна не достойна тройки лидеров. Четвертое место заняла Дания, следом за ней расположились Эстония и Филиппины, а замкнула рейтинг Саудовская Аравия.





Лучше Казахстана среди стран СНГ, попавших в список, оказались Беларусь и Узбекистан. Более низкий индекс - у России.





Напомним, к 2030 году РК планирует сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с 1990 годом. Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в целом по стране к 2030 году должна сложиться на уровне 15%. Пока же, по итогам января-декабря 2023 года, их доля составляет всего 5,9%.



