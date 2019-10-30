Уральск откажется от воды из Урала из-за загрязненности и обмеления

Уральск. 29 октября. Kazakhstan Today - В течение ближайших пяти лет Уральску придется полностью отказаться от речной воды для городского водопровода и полностью перейти на подземные воды. Причина - критический низкий уровень воды в Урале и его загрязненность, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Уральск ежесуточно потребляет 50-55 тыс. кубометров питьевой воды. Из них больше половины - 32-33 тыс. кубометров - это вода из реки Урал. В этом году уровень воды в реке упал настолько критично, что наша насосная станция не смогла закачивать воду из реки и нам пришлось срочно перестраивать ее. Это первая причина", - сообщил "Уральской неделе" генеральный директор ТОО "Батыс Су Арнасы" (монополист, владеющий городским водопроводом) Каиргали Имашев.

Вторая причина, по его словам, - загрязненность воды в реке.

В этом году экологи присвоили реке 5-ю категорию загрязненности. Мы ее, конечно, очищаем перед подачей в городскую сеть, но факт остается фактом - вода в реке сильно загрязнена промышленными стоками. Поэтому нам придется со временем переходить на подземные источники воды", - сказал Каиргали Имашев.

Он уточнил, что в настоящее время в городскую водопроводную сеть уже поставляется подземная вода из уральского месторождения в районе поселка Трекино (в 30 километрах от города).

"Этому месторождению уже больше 40 лет. Из него добывается 18-20 тыс. кубометров воды в сутки. Можно увеличить объем добываемой там воды, если очистить нынешние скважины. Изначально каждая из 32 скважин давала 1,5 тыс. кубометров воды в сутки, но за долгие годы скважины засорились и теперь дают около 500 кубометров воды в сутки. Последние исследования показывают, что в идеале это месторождение может давать до 65 тыс. кубометров воды в сутки. Что позволит полностью покрыть потребности в питьевой воде для города. Другой вопрос - стоимость доставки. Месторождение в Трекино географически ближе к Северо-Восточной части города, а потребление питьевой воды в последние годы увеличивается за счет расширения города в юго-западном направлении. Это Зачаганск и Деркул. Поэтому мы сейчас изучаем возможность снабжения юго-западной части города водой из Серебряковского месторождения воды. Там уже есть скважины, которые добывают до 24 тыс. кубометров воды в сутки", - рассказал Каиргали Имашев.

Он также подчеркнул, что в случае строительства нового микрорайона Акжайык между Зачаганском и Деркулом городу потребуется дополнительно 12-15 тыс. кубометров питьевой воды в сутки.

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