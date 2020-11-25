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В ботаническом саду Нур-Султана не будут строить ЖК - акимат

24.11.2020 4402
Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - На территории Ботанического сада никакого строительства жилого комплекса не будет. И не планируется, так как данная территория является территорией сада, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает Instagram столичного акимата.

 

Земельный участок площадью 14,3 гектара, расположенный в границах сада, входит в границы изъятия земель для государственных нужд согласно постановлению от 31 мая 2013 года №197-897. С собственником достигнута договоренность по освобождению участка. Сведения об указанном участке в базе данных АИС ГЗК будут аннулированы в день передачи частному собственнику нового участка. Еще раз повторю: строительство жилого комплекса в Ботсаду не обсуждается", - сказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев.

 
Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев заявлял, что на территории столичного Ботанического сада проведение строительных работ не планируется. Сделал он это после того, как появилась информация о планах строительства на территории Ботанического сада спортивного комплекса за счет частных инвестиций.
 

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