В Казахстане планируют ввести полный запрет на передвижные зоопарки

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К данному законопроекту прилагаются сопутствующие законопроекты, в рамках которых как раз и проводится сейчас большая работа. На сегодня в стране более 300 нормативных правовых актов в отношении животных, и все это необходимо систематизировать и прописать единые принципы. Поэтому разработанный законопроект имеет важное значение", - отметила Лилия Сарсенова в ходе прямого эфира на официальной странице министерства на Facebook.
Она подчеркнула, что в законопроекте о защите животных заложены важнейшие принципы гуманного и ответственного отношения к ним.
В проекте закона прописаны понятия приютов для животных, питомников. Мы предлагаем, чтобы преступления делились по тяжести - административные и уголовные по отдельности. К примеру, за безответственное отношение к животным - административная статья, за живодерство - уголовная", - сказала Сарсенова.
В рамках законопроекта планируется ввести полный запрет на передвижные зверинцы. Как отметила эксперт, на таких объектах зачастую животные подвержены сложным условиям, без должного ухода. Поэтому зоозащитники выступают против таких передвижных зоопарков.
В законопроекте прописано полное прекращение жестокого отношения к животным. Там затронуты и нормы касательно ветеринарии, к примеру, в части применения обезболивающих препаратов, гуманной эвтаназии. Это все очень важно", - добавила Лилия Сарсенова.
Напомним, проект закона сейчас находится в мажилисе парламента РК, принять документ планируют в июле этого года. К разработке законопроекта подключилась администрация президента.
Ранее казахстанцы предложили строить приюты для бродячих животных на средства, выделяемые на их уничтожение.
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