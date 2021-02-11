В Шымкенте запустили третью солнечную электростанцию

Шымкент. 10 февраля. Kazakhstan Today - В жилом массиве Айколь в Шымкенте начала работу солнечная электростанция мощностью 20 МВт, передает Kazakhstan Today.

Это третья солнечная электростанция в Шымкенте. Площадь электростанции составляет 50 гектаров. В проект общей стоимостью 6,2 млрд тенге был привлечен иностранный инвестор.

Проект был завершен и введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. В результате постоянной работой обеспечены 15 человек. Станция позволяет обеспечить электроэнергией около 45 тысяч жителей. Инвестпроект был реализован при поддержке городских властей и АО "НК " KAZAKH INVEST ", сообщили в пресс-службе компании.

Электроэнергия, произведенная солнечной электростанцией, распределяется по городу через подстанцию АО "КЕГОК".

Работа по развитию возобновляемых источников энергии в Шымкенте осуществляется в соответствии с концепцией по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике". Так, предприятием "Водные ресурсы-Маркетинг" на Акбай-Карасуском водозаборном сооружении установлено геотермальное насосное оборудование стоимостью около 230 млн долларов США. В результате затраты предприятия на потребление электроэнергии снизились в 5 раз. Кроме того, в данном водозаборном сооружении установлены солнечные батареи мощностью 200 кВт в час.

Вместе с тем в канализационном очистном сооружении запущена малая гидроэлектростанция мощностью 2 тыс. киловатт электроэнергии в час и биогазовая установка мощностью 400 киловатт электроэнергии в час с целью производства газа и электроэнергии. В результате объем потребления электроэнергии снизилось на 88%, а мощность очистки сточных вод выросла со 100 тыс. кубометров до 150 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, за год было сэкономлено 67,3 млн тенге.





Алматинской , Напомним, солнечные электростанции также запущены в Акмолинской Карагандинской и других областях РК.

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