В Жетысуском районе Алматы высадят 20 тыс. деревьев и благоустроят 12 скверов

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с благоустройством и озеленением территорий Жетысуского района, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы оценил качество ведущихся ремонтных работ в скверах микрорайонов Кокжиек и Кокмайса, на пешеходной зоне по улице Казыбаева, а также в детских садах №169 и №171. Благоустройство и озеленение - одни из самых частых вопросов, которые поднимались жителями в ходе прошлогодних встреч с акимом города, сообщили в пресс-службе акима.

Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на необходимость создания благоприятных условий для отдыха горожан и оздоровления экологии. В Жетысуском районе расположено большое количество складов, промышленных предприятий. В этой связи в соответствии с обращениями жителей усилены меры по озеленению и созданию мест для активного отдыха. Если в 2019 году было обустроено 7 скверов и 1 парк, то в текущем году планируется благоустроить 12 скверов.

По информации пресс-службы, Бакытжан Сагинтаев поручил привести в порядок не только рекреационные зоны, но и прилегающие к ним территории, обеспечив комплексный подход. При этом необходимо использовать современные долговечные материалы отечественного производства.

В соответствии с запросами жителей продолжим улучшать условия для жизни, продуктивной работы и активного отдыха. Это создает особый микроклимат, положительно влияет на настроение и самочувствие горожан", - подчеркнул аким города, отметив также важность работы по оздоровлению зеленого фонда района.

В пресс-службе уточнили, что в районе насчитывается 220 тыс. деревьев, 5 тыс. из которых были высажены за последние 3 года. В результате обследования выяснилось, что около 1 тыс. прошлогодних саженцев не прижились. Поэтому в соответствии с условиями договора подрядные организации осенью произведут компенсационную посадку 2 тыс. саженцев. Кроме того, в рамках программы Jasyl Almaty осенью в Жетысуском районе будет высажено еще 20 тыс. деревьев.

В целом в Жетысуском районе в 2019 году уровень благоустройства дворовых территорий с освещением с 60% доведен до 88%. В текущем году планируется достичь 100%-ного показателя. Принимаемые меры по благоустройству и освещению территорий наряду с активизацией патрульно-постовой службы полиции благоприятно сказались на состоянии общественной безопасности. Уровень зарегистрированных правонарушений в Жетысуском районе снизился на 45,9%, или на 993 преступления.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реализации программы "Дорожная карта занятости" (ДКЗ) на примере проектов в Жетысуском районе. Были осмотрены проекты ремонта скверов в микрорайоне Кокжиек вдоль дома №52, в микрорайоне Кокмайса по улице Северное кольцо, по улице Серикова, а также ремонта детских садов №169 и №171.

Кроме того, реализация ДКЗ в Жетысуском районе включает проекты по ремонту 6 детских садов, дренажной системы 33 дворов, 40 дворовых территорий и 12 надземных пешеходных переходов, арычной сети, а также ремонт здания военкомата. Помимо этого, в рамках местного бюджета начаты работы по ремонту пешеходной зоны по улице Казыбаева, 50 дворовых территорий и 9 скверов.

В текущем году в районе реализуется 10 проектов по программе ДКЗ. Будет трудоустроен 741 человек. Еще 11 проектов будут реализованы в рамках местного бюджета.

Сагинтаев отметил, что программа "Дорожная карта занятости" дает возможность трудоустройства горожанам, оставшимся без работы. При этом решается задача благоустройства городских территорий. Всего в Алматы по этой программе планируется реализовать 214 проектов с созданием 26 тыс. рабочих мест. Из них 13 тыс. безработных будут трудоустроены по направлению Центра занятости. По начатым проектам на созданные рабочие места через Центр занятости трудоустроено 1813 человек, в том числе 404 - молодежь.

В целях обеспечения содействия в трудоустройстве горожан выстроена система взаимодействия через Центр занятости населения. Так, в рамках реализации проектов по ДКЗ 50% рабочих мест предоставляются безработным, зарегистрированным в базе Центра занятости.

Следует отметить, что с начала текущего года в Алматы через Центр занятости населения на постоянные рабочие места трудоустроены 4549 человек, на временные (общественные работы, социальные рабочие места) трудоустроены 3165 человек. Лица, нуждающиеся в приобретении профессии или повышении квалификации, могут пройти краткосрочное профессиональное обучение в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек".

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