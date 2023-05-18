За судьбу Бухтарминского водохранилища переживают жители Восточного Казахстана  

Фото: factum.kz

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточно-Казахстанской области переживают за судьбу Бухтарминского водохранилища, которое за последнее время сильно обмелело.





Если вода продолжит убывать, серьезные последствия могут ждать не только флору и фауну, но и энергетическую систему страны, ведь на водоеме расположена крупная гидроэлектростанция. Жители отмечают, что такого раньше никогда не было, и называют явление аномальным", - сообщает " Хабар 24" .









В видеосюжете подчеркивается, что значение Бухтармы для региона имеет огромное значение. На нем расположена одна из самых больших ГЭС в стране. А берега просто усыпаны базами отдыха. Еще через водохранилище проложен водный путь, который соединяет с областным центром два района. Паромы, пока еще не построен мост, ходят летом ежечасно. Однако из-за падения уровня воды баржи стали попадать на мель. Даже прошлогодняя пристань осталась вне зоны досягаемости.





В целом мелеет сам Иртыш, не только Бухтарма. Очень много этих островков обнажилось в воде. Это серьезная угроза для безопасного судоходства. Поэтому в непогоду мы боимся выходить в рейс. Даже если мы обходим эти островки, ветер нас может загнать на мель", - рассказывает управляющий Кадылбек Жармухамбетов.





Специалисты серьезной угрозы в падении уровня воды не видят. В природе все циклично, делится гидролог Константин Карташов.





Он работает на гидропосту на побережье Бухтармы уже 20 лет. Ежедневно делает замеры по два раза в сутки.





На метров 60 упала по сравнению с прошлым годом. Из-за непогоды, из-за того, что засуха была два года. Из-за этого и упала вода. А нынче снега хоть и много было, но он весь ушел в землю. Земля талая была. Из-за этого у нас нет подъема такого на водохранилище", - говорит Карташов.





Похожая ситуация была 10 лет назад. Но потом за три года Бухтарма наполнилась до максимального уровня. К тому же еще в июне начнут таять ледники вокруг горы, и есть шанс, что вода вернется, отмечают уже представители туристической сферы.





Они тоже сильно зависят и от уровня воды, и от ее качества.





Естественно, мы очень сильно переживаем. Потому что в некоторые годы у нас вода очень сильно подходит и все наши пляжи затапливает. А теперь наоборот - вода уходит и нужно пляж подсыпать, бежать за водой. Естественно, это создает дискомфорт. Ну, это, скажем так, циклы, это природа", - заявляет председатель туристической ассоциации ВКО Аскар Уразбаев.





Главное, что снижение уровня водохранилища не влияет на выработку энергии ГЭС. Да и на флору и фауну тоже, делятся специалисты. Только рипус под вопросом - обычно этот вид рыбы мечет икру осенью у берегов, откуда могла уйти вода. Поэтому с обмелением Бухтармы может быть небольшое снижение популяции.





Напомним, в апреле прошлого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой. Экологи предрекают Каспию судьбу Арала.





Также ежегодно фиксируется обмеление реки Урал, из-за которого в июле прошлого года суда не могли ликвидировать аварийные разливы нефти на Каспии.





Недостаток воды также неблагоприятно сказывается на посевной кампании. В этом году Казгидромет прогнозирует дефицит влаги на западе и в центре Казахстана. Это может негативно сказаться на росте и развитии сельхозкультур на начальном этапе.



