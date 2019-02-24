Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - декабре 2018 года увеличился на 19,7%

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - декабре 2018 года составил $93489,7 млн и по сравнению с январем - декабрем 2017 года увеличился на 19,7%, в том числе экспорт - $60 956,2 млн (на 25,7% больше), импорт $32 533,5 млн (на 9,9% больше)? передает Kazakhstan Today.

Как сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, объем инвестиций в основной капитал в январе 2019 года в Казахстане составил 644,6 млрд тенге, что на 2,5% меньше, чем в январе 2018 года.

Объем промышленного производства в январе 2019 года составил 2157,5 млрд тенге в действующих ценах, что на 1,9% больше, чем в январе 2018 года,

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 6,8%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 0,1%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 14,4%. В обрабатывающей промышленности производство уменьшилось на 5%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2019 года составил 128,8 млрд тенге, что на 3,5% больше, чем в январе 2018 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе 2019 года составил 65 млрд тенге, что на 1,8% меньше, чем в январе 2018 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт" в январе 2019 года составил 103,7%.

Объем грузооборота в январе составил 47,3 млрд тонно-километра (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 4,2% по сравнению с январем 2018 года. Объем пассажирооборота составил 23,1 млрд пассажиро-километра и вырос на 2,9%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе 2019 года составил 101,2%, по отрасли "Торговля" - 107,5%.

Объем розничной торговли за январь 2019 года составил 694,6 млрд тенге или 104,4% к уровню соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь 2019 года составил 1503,1 млрд тенге, или 109,6% к уровню соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

По данным ведомства, количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2019 года составило 434324 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,5%, в том числе 425 372 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 283 378, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 274875 единиц.

Индекс потребительских цен в январе 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, составил 100,5%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,3%, а на платные услуги для населения снизились на 0,2%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в январе 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, снизились на 1,2%.

Краткосрочный экономический индикатор в январе 2019 года к январю 2018 года составил 102,9%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по составляющих свыше 60% от ВВП базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, информирует статкомитет.

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