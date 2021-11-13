За девять месяцев из Казахстана мигрировало на 20% человек больше, чем в прошлом году

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - За три квартала из Казахстана уехали свыше 25,3 тыс. человек - на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь - сентябрь текущего года в страну прибыли 7,2 тыс. человек - на 21,5% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года, сообщает Ranking.kz





В то же время страну покинули 25,3 тыс. жителей - сразу на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сальдо миграции стабильно отрицательное: минус 18,1 тыс. против минус 11,8 тыс. годом ранее", - уточняют аналитики.

Согласно исследованию, в региональном разрезе большая часть приехавших прибыла в Мангистаускую область: 1,5 тыс. человек, минус 39,8% за год. У иммигрантов также популярны: Алматы (1,3 тыс. человек, минус 0,6%) и Шымкент (634 человека, минус 5,5%). Наименьшей популярностью пользуется Кызылординская область: всего семь человек с начала года, минус 81,1% за год.

Выбыло больше всего человек из Карагандинской области: 3,7 тыс. - на 20,7% больше, чем годом ранее. Активно эмигрировали также из Восточно-Казахстанской (3,3 тыс. человек, плюс 8,1%) и Павлодарской (2,7 тыс. человек, плюс 11,6%) областей. Меньше всего человек выбыло из той же Кызылординской области: всего 59, плюс 51,3%.

Из 17 регионов РК численность выбывших сократилась только в Северо-Казахстанской области: на 1,7% - до 1,7 тыс. человек, информируют аналитики.

В текущем году большинство прибывших в РК приехали из Узбекистана: 2,5 тыс. человек - на 10,8% больше, чем годом ранее. Вторую и третью строки заняли Россия и Кыргызстан. На эту тройку стран пришлось 74% иммигрантов", - информирует источник.

Согласно исследованию, выбывали из РК чаще всего в Россию: 21,2 тыс. человек, или 83,6% от всех эмигрантов. В тройку лидирующих стран также вошли Германия и Польша.

Среди трудоспособного населения старше 15 лет в текущем году в РК прибыли 782 человека с технической специальностью, 394 - с экономической, 289 - с педагогической, 227 - с медицинской, 132 - с юридической, 91 - с архитектурно-строительной, 76 - с сельскохозяйственной.

В то же время из страны выбыло 4,1 тыс. человек с технической специальностью, 2 тыс. - с экономической, 1,3 тыс. - с педагогической, 699 - с медицинской, 488 - с юридической, 355 - с архитектурно-строительной, 173 - с сельскохозяйственной.