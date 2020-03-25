Холдинг "Байтерек" предоставил заемщикам трехмесячную отсрочку платежей

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - АО "НУХ "Байтерек" усилил поддержку предпринимателям в период действия чрезвычайного положения в Казахстане и предоставил заемщикам трехмесячную отсрочку платежей, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением главы государства, данным на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению в РК 23 марта 2020 года, дочерняя организация холдинга - АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" продолжает оказывать в полном объеме все меры государственной поддержки. Банки второго уровня, лизинговые компании и микрофинансовые организации предоставят заемщикам на ближайшие три месяца отсрочки по платежам сумм основного долга и вознаграждения. Такая поддержка будет оказана заемщикам, получившим ее в рамках государственных программ льготного кредитования, таких как "Енбек", программы поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности "Даму Ондiрiс", региональных программ, реализуемых фондом "Даму" совместно с акиматами", - сообщает пресс-служба холдинга.

Кроме того, фонд "Даму" перешел на упрощенный процесс рассмотрения, согласования изменений, связанных с реструктуризацией кредитов и готов принимать единовременные решения по внесению изменений в действующие условия финансирования проектов в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.

Отмечается, что предоставление льготного периода будет рассматриваться банками, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми организациями в индивидуальном порядке. Фонд готов предоставить консультации в режиме online на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый call-center 1408 (звонок бесплатный). Также, предприниматели могут направлять свои заявки на получение госуслуг, изменение условий по госпрограммам в online-режиме через порталы egov.kz и online.damu.kz.

Другая дочерняя организация холдинга - АО "Инвестиционный фонд Казахстана" останавливает начисление арендной платы для МСБ. В частности, начиная с 20 марта 2020 года, на период действия чрезвычайного положения и карантина в Казахстане, ИФК произведет остановку начисления арендных платежей по объектам недвижимости для субъектов малого и среднего бизнеса, путем отсрочки на 3 месяца, без начисления штрафов и пени.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства