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Казахстан ввел запрет на ввоз дизельного топлива

11.12.2020 10747
Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Приказом министра энергетики Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года №431 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан" введен запрет на ввоз дизельного топлива сроком до 1 апреля 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 

Ввести запрет сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 19 421 0, 2710 19 424 0 и 2710 19 425 0), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (код ТН ВЭД 2710 19 422 0, 2710 19 423 0), а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан", - говорится в документе.

 
Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 

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