Правительство приняло постановление об изъятии из национального режима

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Правительство приняло постановление "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок будут действовать в течение двух лет, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития в уполномоченный орган по государственным закупкам предоставлен перечень товаров мебельной и легкой промышленности, с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг.

Так, в перечень товаров машиностроения, подлежащих изъятию из национального режима, вошли: лифты, траволаторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки, автоматизированные газораспределительные станции, пункты газорегуляторных блочных, газоизмерительных установок (станций), комплектные распределительные устройства и подстанции среднего и низкого напряжения, открытые распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, цифровой релейной защитой и цифровым управлением, цифровые устройства РЗА, высоковольтные выключатели и разъединители, комбайны, тракторы, седельные тягачи, автобусы, легковые и грузовые автомобили, спецтехника, счетчики подачи газа, жидкостей и электроэнергии.

В правительстве отметили, что документ позволит обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранение рабочих мест и в целом придаст стимул для дальнейшего развития отечественных отраслей легкой, мебельной промышленности и машиностроения.