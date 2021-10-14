Система Orphus

АО "Инвестиционный фонд Казахстана" продан за 10,6 млрд тенге

13.10.2021, 11:25 28540
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о завершении процедуры купли-продажи 100% акций бывшей дочерней организации - АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе холдинга напомнили, что мероприятия по передаче ИФК в конкурентную среду были проведены во исполнение Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением правительства Республики Казахстан.
 

В июле 2021 года условия реализации 100% акций ИФК рассмотрены Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан и утверждены Советом директоров Холдинга. 17 августа 2021 года на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК состоялись электронные торги методом на повышение цены. По результатам электронного аукциона, в котором приняли участие три юридических лица, победителем признано ТОО "D-Personnel", предложившее наибольшую сумму покупки в размере 10 602 471 183 тенге.

 
По итогам проведенной проверки фактов аффилированности ТОО "D-Personnel" с АО "НУХ "Байтерек" и его должностными лицами не установлено", - отметили в пресс-службе.
 
Сообщается, что договор купли-продажи с ТОО "D-Personnel" заключен 27 августа 2021 года. После исполнения покупателем принятых обязательств 5 октября 2021 года 100% акций ИФК переданы в собственность покупателя.
 

При этом за покупателем, помимо оплаты акций в размере 10,6 млрд тенге, сохраняются обязательства по гарантии ИФК, предоставленной в пользу АО "Банк развития Казахстана" (БРК) по проекту ТОО "Orda Glass Ltd" на сумму 17 млрд тенге, которая действует до ввода объекта в эксплуатацию. Дополнительно покупатель предоставил безотзывную гарантию по обеспечению обязательств ИФК перед БРК по договорам уступки прав (требований) на сумму 18,7 млрд тенге", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что рыночная стоимость ИФК в размере 10 549 722 570 тенге была определена независимым консультантом (оценщиком) ТОО "Консалтинговая компания "Баланс", которое было выбрано по итогам открытого тендера, в соответствии с правилами закупок, утвержденными Министерством финансов РК. 
 

Обращаем внимание, что с 2013 года проекты, управляемые ИФК и принятые на баланс с учетом долга перед БРК, являются стрессовыми активами, по которым проводятся мероприятия по возврату задолженности путем проведения претензионно-исковой работы и процедур реабилитации, реструктуризации задолженности, реализации активов, либо передача активов в аренду отечественным и зарубежным инвесторам. На момент оценки балансовая стоимость долга ИФК составляла 29,6 млрд тенге при размере активов на сумму порядка 35,2 млрд тенге, размер собственного капитала ИФК не превышал 5,6 млрд тенге. Вместе с тем стоимость оценки ИФК в размере 20 млрд тенге, озвученная в некоторых СМИ, установлена иным независимым оценщиком по состоянию на ноябрь 2019 года, тогда как текущая стоимость при реализации определена на апрель 2021 года. Разница между оценками 2019 и 2021 годов связана с уменьшением ликвидности ИФК в связи с досрочным погашением задолженности перед БРК на сумму более 19 млрд тенге. При этом плановый график предусматривает погашение оставшейся задолженности до 2025 года", - разъяснили в холдинге.

 
Подчеркивается, что все мероприятия, связанные с передачей ИФК в конкурентную среду, были осуществлены в соответствии с действующим законодательством. С 5 октября 2021 года АО "Инвестиционный фонд Казахстана" не является дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек".
 

Комментарии

новости по теме

    Объем взаимной торговли ЕАЭС за восемь месяцев вырос на 31%

    14.10.2021, 11:01 5806
    МОСКВА. 14 ОКТЯБРЯ - Объем взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе за январь - август текущего года составил 45 млрд долларов США. Это более чем на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6%. Доля взаимной торговли в общем обороте торговли ЕАЭС составила 14,6%", - рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

     
    Она отметила, что рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший - в Казахстане (на 38%) и России (почти на 34%). Поставки на рынок Союза из Армении увеличились почти на 31%, из Кыргызстана - на 30%, из Беларуси - почти на 22,5%.

     

    Более чем на 40% сократились инвестиции в сферу госуправления и обороны

    14.10.2021, 09:54 18523
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - За январь-август 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 26,9 млрд тенге - на 40,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение объемов капвложений в секторе составило 42,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По информации аналитиков Finprom.kz, в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в отрасли составляли 45,2 млрд тенге, рост - в 2,4 раза за год.
     
    Согласно анализу, в региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Атыраускую область: 5,1 млрд тенге, плюс 55,4% за год. На второй и третьей строчке расположились Нур-Султан (4,6 млрд тенге) и Туркестанская область (4,3 млрд тенге). На ТОП-3 регионов пришлось 52,2% всего объема инвестированных средств.
     
    Наибольший рост инвестиций наблюдается в Северо-Казахстанкой области (сразу в 97 раз за год - до 748,2 млн тенге). Наибольшее сокращение - в Западно-Казахстанкой области (на 85,8% за год - до 138,5 млн тенге).
     
    Основная часть вложений в текущем году была обеспечена за счет местных бюджетов: 19,4 млрд тенге - на 40,8% меньше, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге инвестиций в сектор направлено из республиканского бюджета (минус 43,8% за год). Собственные средстваи составили 1,1 млрд тенге.

     

    Казахстан может стать крупнейшим производителем "зеленого" водорода в мире

    13.10.2021, 19:33 64963
    НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Производство "зеленого" водорода намерены наладить немецкие инвесторы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Дорожная карта реализации проекта была подписана в ходе встречи с президентом немецкой компании "SVEVIND" Вольфгангом Кроппом, организованной в рамках визита казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым в Швецию. 
     
    Деятельность компании "SVEVIND" направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых ресурсов, в рамках дальнейшего развития низкоуглеродной энергетики в Республике Казахстан посредством масштабного производства "зеленого" водорода с целью дальнейшего экспорта в страны ЕС, сообщили в национальной компании "Kazakh Invest". 
     
    В планах инвестора построить ветровые и солнечные электростанции мощностью на 30 ГВт и за счет этих ресурсов производить до 2 млн т водорода в год.
     

    Наша компания стремится объединить выдающиеся природные ресурсы Казахстана в разработке проектов по обеспечению Казахстана и Евразии экологически чистой, устойчивой энергией. Реализация проекта выведет Казахстан в число мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. Мы очень рады сделать следующий шаг в развитии проекта и благодарны правительству Казахстана за оказываемую поддержку", - отметил президент "SVEVIND" Вольфганг Кропп. 

     

    Водородная энергетика является одной из самых перспективных отраслей, которые могут в будущем вытеснить все традиционные методы добычи энергии. В настоящее время у нас есть доступ ко всем необходимым ресурсам, как ветер, солнце, вода, земля и ноу-хау от стратегического инвестора, компании "SVEVIND". Впереди нас ждут интересные, масштабные и сложные проекты", - добавил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в ходе встречи с главой компании "SVEVIND".

     
    В рамках визита также был произведен автомобильный объезд действующего проекта компании в Швеции и самого крупного ветропарка в Европе "Markbygden 1101".
     
    В июне текущего года компания "SVEVIND" подписала меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KAZAKH INVEST". В рамках документа инвесторам со стороны нацкомпании и соответствующих госорганов будет оказана полная поддержка и всестороннее содействие в реализации проекта на всех этапах - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию. 
     

    SVEVIND" немецкая компания с многолетним опытом крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии. Будучи полностью частной компанией и имея солидный опыт финансирования проектов ВИЭ, компания реализовала крупнейший в Европе проект наземного ветрогенерирующего комплекса - кластер ветропарков "Markbygden 1101" в Швеции мощностью более 4 ГВт. С многолетним опытом и знаниями рынка в сфере ВИЭ, компания уверенно конкурирует на рынке и представлена на рынках Швеции, Финляндии и Германии.

     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов