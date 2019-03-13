Автобусы обновили еще на трех маршрутах в Алматы

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках реализации транспортной реформы обновили автобусы еще на трёх маршрутах, передает Kazakhstan Today.





Для обслуживания маршрута №98, курсирующего между микрорайоном Алмагуль и станцией метро "Райымбек", перевозчиком "City-BUS" закуплены 15 низкопольных автобусов марки МАЗ, соответствующих экологическому классу Евро-5. Автобусы большой вместимости оснащены кондиционерами и системой наклона кузова. В ближайшее время в Алматы приду еще 35 таких автобусов.





Автобусным парком №2 были приобретены 17 низкопольных автобусов для обслуживания маршрута №67, планируется обновление подвижного состава еще на двух маршрутах.





Все это время мы возили людей на старых автобусах 90-х годов. Конечно, люди постоянно жаловались, возмущались. Благодаря субсидированию маршрутов мы теперь обновляем автобусы и сможем обеспечить практически 100% регулярность, подняли зарплату водителям до 240 тыс. тенге", - отметил директор компании Шамиль Нуриев.





Кроме того, компанией "БаТу Travel" обновлен подвижной состав на маршруте №102, охватывающем микрорайоны Шанырак, Акбулак, Улжан, Ожет, Айнабулак и железнодорожный вокзал Алматы-1. На маршрут выставлены 18 автобусов малой вместимости, оснащенных видеокамерами.





По информации пресс-службы городского акимата, до конца года в Алматы планируется довести долю нового общественного транспорта до 80%.





Одним из требований правил субсидирования маршрутов является повышение автобусными парками заработной платы водителям, что позволит привлекать более квалифицированные кадры и скажется на качестве предоставляемого сервиса", - отметили в акимате.





Напомним, ранее Алматы был удостоен высшей награды Европейского форума умных городов за реализацию комплексной реформы транспортной системы. Комитетом Конкурса отмечен системный подход Алматы и соответствие таким критериям, как использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов общественного транспорта и их выведения из теневого оборота, а также акцент на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общественных пространств.





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