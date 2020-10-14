Григорий Марченко назначен советником председателя правления ЕАБР

Алматы. 13 октября. Kazakhstan Today - Советником председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) назначен Григорий Марченко, передает Kazakhstan Today.

Григорий Марченко родился 26 декабря 1959 года в Алма-Ате.

Признанный финансист, банкир, экономист, стоявший у истоков создания национальной валюты Казахстана - тенге, один из "архитекторов" современной финансовой и банковской систем страны, непосредственный участник создания Агентства по регулированию и надзору финансовых рынков (ныне Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка)", - рассказали в пресс-службе ЕАБР.

Григорий Марченко дважды руководил Национальным банком РК (1999-2004 годы и 2009-2013 годы). С 2005 года по 2009 года работал председателем правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Halyk Bank). В разные годы работал внештатным советником и помощником Президента Республики Казахстан, первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан. С октября 2013 года являлся независимым экспертом.

Уверен в том, что его выдающийся профессионализм и богатый опыт деятельности в финансовой и банковской сферах, будет чрезвычайно полезен и востребован на этом качественно новом этапе развития банка в решении таких важных задач, поставленных его акционерами, как кардинальное повышение роли ЕАБР во всесторонней поддержке и продвижении процессов евразийской интеграции", - сказал председатель правления банка Николай Подгузов, представляя Марченко коллегам.

Григорий Марченко награжден орденами "Парасат" (Республика Казахстан, 2001), Первого Президента Республики Казахстан "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенті Нурсултан Назарбаев" (Республика Казахстан, 2008), "За гражданские заслуги" Orden del Mеrito Civil (Испания, 2009). Является почетным консулом Королевства Испании в Алматы и Алматинской области. В 2003 году был признан журналом "Euromoney" лучшим руководителем центрального банка года.

Свободно владеет русским, английским, немецким и испанским языками.

Напомним, Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

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