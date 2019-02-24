Казахстан полностью обеспечит себя нефтепродуктами в этом году - Бозумбаев

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сегодня на коллегии ведомства рассказал об основных достижениях РК в сфере переработки нефти за 2018 год, передает Kazakhstan Today.

В секторе переработки нефти в 2018 году полностью завершены проекты модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Увеличены мощность и глубина переработки, качество нефтепродуктов соответствует европейским стандартам К-4, К-5. Объем переработки нефти вырос на 8,6% по сравнению с 2017 годом и составил 16,4 млн. тонн (с учетом Конденсата и Каспийбитума). В текущем году планируется переработать 17,2 млн тонн, что на 5% больше 2018 года", - сказал министр.

По его словам, объем производства основных видов нефтепродуктов (авиакеросин, дизельное топливо, бензин, мазут) в 2018 году вырос на 9,4% по сравнению с 2017 годом. План текущего года - 12,2 млн тонн - на 5% больше уровня 2018.

По итогам года обеспеченность рынка отечественными нефтепродуктами достигла по бензину - 93,2%, по дизтопливу - 91,1%, по авиакеросину - 62%. В текущем году обеспеченность рынка отечественным бензином, дизельным топливом (за исключением зимней марки) и авиакеросином составит 100%", - подчеркнул Бозумбаев.

Он также сообщил, что в текущем полугодии планируется начать экспорт казахстанских нефтепродуктов.

Экспорт в основном в страны Центральной Азии. Законодательная база находится на стадии завершения. Вице-министру Акчулакову необходимо взять на жесткий контроль вопрос ратификации соответствующих соглашений и внесение изменений в законодательство", - сказал министр.

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