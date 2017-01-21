Казахстанский фонд гарантирования депозитов сменит адрес

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - С 1 февраля 2017 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов сменит фактический адрес, сообщила пресс-служба фонда.

"С 1 февраля 2017 года будет изменен фактический и почтовый адрес Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Новый адрес КФГД: 050051, город Алматы, проспект Достык, 136 (БЦ "Пионер-3"), 8 этаж", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Начиная с указанной даты, вкладчики АО "Валют-Транзит Банк" и все заинтересованные лица могут обращаться только по указанному адресу. КФГД не будет принимать корреспонденцию по адресу: город Алматы, улица Кунаева, 181, предупредили в фонде.

Также отмечается, что телефоны городской связи и некоторые внутренние телефоны сотрудников и служб Фонда будут опубликованы на официальном веб-сайте КГФД www.kdif.kz в рабочем порядке.

Кроме того, вкладчики и клиенты банков могут и далее получить консультацию специалистов по номеру горячей линии КФГД: 8 8000 80 10 20.

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