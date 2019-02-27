КФГД погасил 71% обязательств перед вкладчиками АО "QazaqBanki" на Т14,4 млрд

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) погасил 71% обязательств перед вкладчиками АО "QazaqBanki", передает Kazakhstan Today.





КФГД проводит выплату возмещения вкладчикам АО "QazaqBanki" через банк-агент ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 24 декабря 2018 года. По данным на 8 января 2019 года, 2886 вкладчиков QazaqBanki уже обратились в банк-агент и получили возмещение на общую сумму 14,4 млрд тенге, что составляет 71% от общей суммы обязательств КФГД перед вкладчиками АО "QazaqBanki", сообщила пресс-служба фонда.





93% вкладчиков, обратившихся в банк-агент, получили выплату день в день. Остальные 7% вкладчиков - главным образом, те, чьи интересы представляли третьи лица по доверенности, по заявлениям которых требовалось юридическое заключение, получили выплату в течение установленных законодательством пяти рабочих дней. 84% вкладчиков получили деньги наличными в кассе банка-агента, 16% вкладчиков выбрали перевод денег на банковский счет в банке-агенте или в другом банке.





Невыплаченные на данный момент 29% от общей суммы обязательств КФГД предусмотрены в банке-агенте для 15 тыс. вкладчиков, которые пока не обратились за получением гарантийного возмещения (84%). Вкладчики АО "QazaqBanki" вправе обратиться в банк-агент с заявлением в любой момент до 24 июня 2019 года, а после этой даты заявление можно подать напрямую в КФГД", - отметили в фонде.





По итогам первой недели выплаты в колл-центры КФГД, банка-агента и ликвидационной комиссии АО "QazaqBanki" поступило около 1300 звонков. Принято 25 жалоб вкладчиков АО "QazaqBanki" (не более 1% от общего количества клиентов АО "QazaqBanki", получивших возмещение).





Жалобы поступали по таким вопросам, как организация работы в отделениях банка-агента, очереди в отделениях, ожидание пополнения кассы наличными деньгами. Все эти проблемные вопросы обусловлены, главным образом, тем, что большинство вкладчиков обращается в банк-агент в первые дни выплаты. Работники КФГД и банка-агента провели всю необходимую работу для разрешения вопросов по каждой жалобе.





В случае возникновения вопросов, связанных с расчетом суммы выплаты, например, в части применения обменного курса валюты, начисления и капитализации вознаграждения, зачета суммы гарантии и суммы обязательств перед ликвидируемым банком, вкладчикам необходимо обратиться в ликвидационную комиссию АО "QazaqBanki": в Алматы: проспект Назарбаева, дом 279, телефон: +7 (727) 380 39 51; в Астане: Алматинский район, улица Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", телефон: +7 (717) 291 92 60.





Ликвидационная комиссия АО "QazaqBanki" принимает заявления физических и юридических лиц до 21 февраля 2019 года.





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