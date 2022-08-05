Лимит на продажу дизтоплива планирует ввести Минэнерго

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Министерство энергетики РК опубликовало проект приказа, которым устанавливаются предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, а также лимиты на продажу дизтоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:
- гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, дизельное топливо будет продаваться в объеме до 100 литров в сутки по цене 260 тенге за литр;
- гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки по цене 260 тенге за литр.
В городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Улытау:
- гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки - 230 тенге за литр;
- гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки - 230 тенге за литр;
Продажа дизтоплива свыше установленного объема или для иных случаев реализации будет осуществляться по цене 450 тенге за литр.
Лимиты на отпуск дизтоплива вводятся для сохранения баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков дизельного топлива в приграничные страны, говорится в документе.
Также в проекте приказа устанавливаются следующие цены на бензин:
- бензин марки Аи-80 - 89 тенге за литр;
- бензин марки Аи-92 и Аи-93:
в Костанайской, Северо-Казахстанской областях - 187 тенге за литр;
в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Улытау - 182 тенге за литр.
Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 августа.
Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства сообщил, что осенью в Казахстане может возникнуть дефицит дизельного топлива.