Лимит на продажу дизтоплива планирует ввести Минэнерго

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане в июне текущего года одежда и обувь подорожали на 1,4% за месяц и на 9,7% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В месячной динамике заметнее всего - на 3,5% - цены выросли в Северо-Казахстанской области. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская и Кызылординская области. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматы и Восточно-Казахстанской области", - сообщает energyprom.kz .

В годовой динамике сильнее всего рост цен на одежду и обувь ощутили жители Мангистауской области: на 16,5%. В тройку антилидеров также попали Кызылординская и Атырауская области.

По данным аналитиков, наименьшее удорожание было зафиксировано в Алматы - на 6,3%.





energyprom.kz Отмечается, что в июне мужская одежда подорожала на 1,1% в месячной динамике, обувь - на 2,1%. За год цены на мужскую одежду показали рост на 9,1%, на обувь - на 9,5%.

Среди одежды мужские трусы подорожали на 15,6% за год, майки - на 14,9%, джинсы - на 10,7%, спортивные костюмы - на 10%, футболки - на 9,8%, носки - на 9,7%, зимние куртки (пуховики) - на 8,7%, сорочки - на 8,2%, ветровки - на 7,9%, демисезонные пальто - на 6,7%, джемперы - на 5,4%, брюки - на 5,2%, костюмы-двойки - на 4,3%", - заявили аналитики.

Среди мужской обуви сандалеты, летние туфли подорожали в годовой динамике на 11,6%, зимние сапоги - на 10,4%, домашняя обувь для взрослых - на 9,8%, демисезонные ботинки, полуботинки - на 8,9%, туфли - на 8,1%, кроссовки - на 7,9%.





energyprom.kz Сообщается, что в женском секторе цены на верхнюю одежду выросли на 1,3% за месяц и на 8,9% за год, цены на обувь - на 1,4% за месяц и на 9,5% за год.

В годовой динамике платья подорожали сразу на 11,9% за год, ветровки и футболки - на 11,2%, пуховики - на 10,8%, бюстгальтеры - на 9,6%, костюмы-двойки и трусы - на 9,1%, блузки, ночные сорочки, спортивные костюмы - на 8,8%, брюки и колготки - на 8,7%, демисезонные пальто - на 8,5%, халаты - на 8,3%, меховые шубы - на 7,9%, джинсы - на 6,4%, юбки - на 6,2%, джемперы - на 4,5%.

Среди обуви кожаные босоножки выросли в цене на 12,5% за год, зимние сапоги и ботинки - на 10,2%, демисезонные сапоги и ботинки - на 8,8%, кожаные туфли на низком каблуке - на 8,4%, модельные туфли - на 7,5%, кроссовки - на 7,2%.

В детском секторе верхняя одежда показала месячный рост на 1,1% и годовой на 9%, цены на обувь выросли за месяц на 1,9%, за год - на 14,7%", - сообщили аналитики.





energyprom.kz Среди детской одежды футболки подорожали на 12,8% за год, пижамы - на 11,9%, носки и гольфы - на 10,9%, демисезонные куртки для детей школьного возраста - на 10,5%, зимние комбинезоны - на 10,3%, трусы - на 9,9%, зимние куртки для детей школьного возраста - на 9,7%, джинсы - на 9,3%, брюки - на 9,1%, колготки - на 8,6%, сорочки для мальчиков - на 8,5%, спортивные костюмы - на 7,9%, платья - на 6,8%, джемперы - на 6,4%, костюмы - на 6,2%, блузки для девочек - на 5,9%, костюмы и комплекты для детей дошкольного возраста - на 5,7%.

Среди обуви зимние детские сапоги и ботинки подорожали на 15,9% за год, кроссовки - на 15%, летние сандалеты, босоножки и туфли - на 13,4%, демисезонные детские ботинки и полуботинки - на 13%, девичьи туфли - на 9,7%.

Отмечается, что на 1 августа текущего года среди стран СНГ дороже всего одежда стоила в России. Так, одна пара джинсов (Levi's 501 или аналогичных) стоила 89,8 доллара США, одна пара мужской кожаной деловой обуви - 125,2 доллара США, одна пара кроссовок Nike - 109,9 доллара США, одно летнее платье в сети магазинов (Zara, H&M или аналогичной) - 55,2 доллара США.

В то же время и Казахстан не может похвастать самыми низкими в СНГ ценами. Так, одна пара джинсов (Levi's 501 или аналогичных) на 1 августа 2022 года в стране стоила 67,4 доллара США, одна пара мужской кожаной деловой обуви - 81,3 доллара США, одна пара кроссовок Nike - 69 долларов США, одно летнее платье в сети магазинов (Zara, H&M или аналогичной) - 33,4 доллара США", - добавили аналитики.