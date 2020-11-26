О налоговой поддержке некоммерческих организаций рассказали в КГД

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК рассказали о налоговой поддержке некоммерческих организаций, передает Kazakhstan Today

В ведомстве напомнили, что 23 ноября начал работу IX Гражданский форум, который зарекомендовал себя в качестве авторитетной, представительной и полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между государственными органами и НПО.

На площадке форума заместитель председателя КГД МФ РК Кайрат Джумагулов выступил с информацией о налогообложении некоммерческих организаций.

Он отметил, что в целях применения отдельного порядка налогообложения к некоммерческим организациям установлены свои требования. К таким организациям относятся общественные объединения, фонды и другие образования, у которых отсутствует цель извлечения дохода и распределения прибыли.

С учетом специфики деятельности некоммерческих организаций предусмотрен ряд доходов, не подлежащих обложению корпоративным подоходным налогом. К таким освобожденным доходам относятся вступительные и членские взносы, любое безвозмездно полученное имущество, в том числе в виде грантов, спонсорской или благотворительной помощи, а также ряд других доходов.

Отдельные категории некоммерческих организаций могут применять льготные положения, предусмотренные для организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. Если доходы по деятельности в социальной сфере составляют не менее 90% совокупного годового дохода, то налогоплательщики могут уменьшить исчисленный корпоративный подоходный налог полностью (не по видам доходов). Такой порядок налогообложения применяется по деятельности в сфере медицинских услуг, образования, науки, культуры и других аналогичных сферах социальной направленности. С некоторыми особенностями также освобождаются от КПН автономные организации образования", - отметил К. Джумагулов.

По его информации, за 2019 год декларации по КПН представили 21 748 некоммерческих организаций с отражением общего дохода в сумме 516,6 млрд тенге. Налогооблагаемый доход определен в сумме 36,1 млрд тенге, применено освобождение от КПН на сумму 9,1 млрд тенге.

В основной массе, обязательства по НДС у некоммерческих организаций не возникают в связи с не достижением порога постановки на учет по НДС (30 000 МРП), но в целях "чистоты" и определенности предусмотрены прямые освобождения оборотов:

- для получателей спонсорской помощи;

- по специальным социальным услугам;

- образовательным услугам;

- по религиозным обрядам и церемониям;

- по проведению социально-значимых мероприятий в области культуры;

- ряду научно-исследовательских услуг;

- организаций инвалидов;

- медицинской помощи.

По указанным оборотам за 2019 год воспользовались освобождением от НДС на сумму 30,3 млрд тенге.

По социальному налогу льгота предоставлена в виде исключения из объекта налогообложения выплат, производимых за счет средств грантов.

При владении активами некоммерческие организации также имеют налоговые преимущества в виде освобождения от налогов либо пониженной ставки налогов.

Полностью освобождаются от налога на транспортные средства общественные объединения инвалидов по одному легковому автотранспорту (объем двигателя не более 3000 кубических сантиметра) и одному автобусу.

От земельного налога и налога на имущество освобождены религиозные объединения.

Большинство организаций, попадающих под определение "некоммерческой организации" в соответствии с Налоговым кодексом исчисляют земельный налог с применением коэффициента 0,1% и исчисляют налог на имущество по ставке 0,1% к налоговой базе.

За 2019 год применили льготу по земельному налогу из 1684 плательщиков - некоммерческих организаций на 5,6 млн тенге, по налогу на имущество на сумму 114,7 млн тенге.

Вместе с тем, государственная поддержка в виде налоговых льгот предполагает открытость и прозрачность деятельности некоммерческих организаций. Как вы знаете, действующая норма статьи 29 Налогового кодекса налагает обязанность уведомлять органы государственных доходов о получении, расходовании денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, когда деятельность получателя денег и имущества направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и другого", - добавил спикер.

Правила, формы и сроки представления уведомлений и сведений, утверждены приказами министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года №241, №242 соответственно.

За 6 месяцев 2020 года 214 организаций представили сведения об иностранном финансировании на сумму 8,8 млрд тенге.

Как видите, налоговая поддержка со стороны государства выражена и в части освобождения от обложения доходов, и в части имущества. Соответственно, отсутствуют налоговые препятствия или ограничения для осуществления благородной миссии некоммерческими организациями. Мы со своей стороны всецело и дальше готовы поддерживать благие начинания и инициативы гражданского общества", - заключил Кайрат Джумагулов.

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