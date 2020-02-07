По программе рефинансирования ипотечных жилищных займов одобрены заявки на сумму 79,8 млрд тенге

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о ходе реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в агентстве, программа рефинансирования ипотечных жилищных займов реализуется с 2015 года и направлена на сохранение единственного жилья, снижение долговой нагрузки и исключение валютного риска для ипотечных заемщиков.

В рамках первой части Программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы. На поддержку заемщиков Национальным банком Казахстана выделено 130 млрд тенге.

На сегодняшний день в рамках программы оказана помощь 28 тыс. заемщикам на сумму 172 млрд тенге, снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 57 млрд тенге. Выделенные банками средства освоены в полном объеме и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов составит более 40 тыс.

Вторая часть программы запущена 27 марта 2018 года и предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США). Сумма курсовой разницы (156 млрд тенге) возмещается за счет средств Национального банка. Банками будет снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге.

"На рефинансирование займов валютных ипотечных заемщиков в банки подано более 9 тыс. заявок, из них одобрено на рефинансирование 8 891 заем на сумму 79,8 млрд тенге. Срок рефинансирования валютных ипотечных займов завершается 31 декабря 2020 года, заемщикам для рефинансирования валютных ипотечных займов необходимо обратиться в банк-кредитор не позднее 15 декабря 2020 года", - сообщил финрегулятор.

23 декабря 2019 года правлением Национального банка утверждены изменения и дополнения в программу.

Изменения и дополнения в Программу предоставляют банкам право на основе тщательного всестороннего анализа финансового и социального положения заемщика по соглашению сторон применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы реабилитации заемщиков, относящихся к категории СУСН, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов. Изменения в Программу позволят охватить поддержкой, по данным банков, порядка 7355 заемщиков, относящихся к категории СУСН, c задолженностью по ипотечным займам на сумму 44,6 млрд тенге, в случае если они испытывают обоснованные трудности с обслуживанием ипотечных займов. С целью возврата в собственность заемщика жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставлено право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа", - отметили в агентстве.

В ведомстве пояснили, что реализация данных мер будет осуществляться в рамках ранее выделенных на возвратной основе средств.

В список участников дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков включены 19 финансовых институтов, в том числе 16 банков (АО "ForteBank", АО "Народный Банк Казахстана", АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФ Банк", АО "Kaspi Bank", АО "Jysan Bank", АО "Евразийский банк" и т.д.), АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Астана Ипотека" и АО "АФ Ипотека". В настоящее время идет процедура подписания участниками программы договоров вклада с АО "Казахстанский фонд устойчивости".

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