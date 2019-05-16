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Сменился торговый представитель России в Казахстане

15.05.2019, 11:50 7966
Москва. 15 мая. Kazakhstan Today - Глава правительства России Дмитрий Медведев сменил торгового представителя в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

Назначить Кочеткова Максима Николаевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Казахстан", - говорится в распоряжении Медведева, подписанном 10 мая. 

 
Отметим, что должность торгового представителя РК в РФ с 2011 года занимал Александр Яковлев. 
 
Торговым представительством Республики Казахстан в Российской Федерации руководит Бауржан Сартбаев.
 

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