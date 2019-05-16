Сменился торговый представитель России в Казахстане

Москва. 15 мая. Kazakhstan Today - Глава правительства России Дмитрий Медведев сменил торгового представителя в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Назначить Кочеткова Максима Николаевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Казахстан", - говорится в распоряжении Медведева, подписанном 10 мая.

Отметим, что должность торгового представителя РК в РФ с 2011 года занимал Александр Яковлев.

Торговым представительством Республики Казахстан в Российской Федерации руководит Бауржан Сартбаев

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