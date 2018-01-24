Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 321,51 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 321,51 тенге за доллар24.01.2018
Экономика  11:22

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 321,51 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 321,51 тенге за доллар (-1,69 тенге), объем торгов - 96 350 тыс. USD (-50 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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