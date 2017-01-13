Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 331,65 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 331,65 тенге за доллар12.01.2017
Экономика  11:25

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 2,31 тенге и составил 331,65 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,65 тенге за доллар (-2,31 тенге), объем торгов - 32 350 тыс. USD (+21 650 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
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