Урожайность зерновых и зернобобовых культур упала на 22,8% - Минсельхоз

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НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане урожайность зерновых и зернобобовых культур упала на 22,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 17 сентября убрано 14,1 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составляет 9,2 центнера с гектара, что на 22,8 % ниже уровня 2020 года. В прошлом году на аналогичную дату средняя урожайность составляла 11,9 центнера с гектара. Намолочено 13,0 млн тонн зерна, в том числе, 10,4 млн тонн пшеницы. Также собрано 197,8 тыс. тонн масличных культур, 2 142,7 тыс. тонн картофеля, овощных культур – 3730,1 тыс. тонн, бахчевых культур – 2581,3 тыс. тонн", - сообщается в отчете Министерства сельского хозяйства .

В основных зерносеющих регионах (Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях) убрано 10,6 млн гектаров, что составляет 91,4% от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,4 центнера с гектара намолочено 8,9 млн тонн.

Валовый сбор зерна ожидается в объеме 15,3 млн тонн, пшеницы – 10,5 млн тонн.

Согласно расчетам, на внутреннее потребление требуется 7,6 млн тонн пшеницы, в том числе на продовольственные нужды - 3 млн тонн, фураж -

2 млн тонн, семена – 1,8 млн тонн, промышленную переработку – 0,8 млн тонн зерна. Экспортный потенциал пшеницы с учетом муки оценивается в объеме порядка 5,5-6 млн тонн.

Сельхозтоваропроизводителям оказывается соответствующая государственная поддержка в виде льготного кредитования, форвардного закупа сельхозпродукции, субсидирования приобретения минеральных удобрений, семян, пестицидов, частичного возмещения затрат при подаче поливной воды. В рамках программы инвестиционного субсидирования возмещается часть затрат при приобретении техники, создании объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, строительстве теплиц и закладке садов, создании и расширении оросительных систем", - сообщили в ведомстве.

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