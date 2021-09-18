Система Orphus

Урожайность зерновых и зернобобовых культур упала на 22,8% - Минсельхоз

17.09.2021, 15:11 6454
Урожайность зерновых и зернобобовых культур упала на 22,8% - Минсельхоз
Фото: из открытых источниов
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане урожайность зерновых и зернобобовых культур упала на 22,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 17 сентября убрано 14,1 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составляет 9,2 центнера с гектара, что на 22,8 % ниже уровня 2020 года. В прошлом году на аналогичную дату средняя урожайность составляла 11,9 центнера с гектара. Намолочено 13,0 млн тонн зерна, в том числе, 10,4 млн тонн пшеницы. Также собрано 197,8 тыс. тонн масличных культур, 2 142,7 тыс. тонн картофеля, овощных культур – 3730,1 тыс. тонн, бахчевых культур – 2581,3 тыс. тонн", - сообщается в отчете Министерства сельского хозяйства

 
В основных зерносеющих регионах (Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях) убрано 10,6 млн гектаров, что составляет 91,4% от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,4 центнера с гектара намолочено 8,9 млн тонн. 
 
Валовый сбор зерна ожидается в объеме 15,3 млн тонн, пшеницы – 10,5 млн тонн. 
 
Согласно расчетам, на внутреннее потребление требуется 7,6 млн тонн пшеницы, в том числе на продовольственные нужды - 3 млн тонн, фураж -
 
2 млн тонн, семена – 1,8 млн тонн, промышленную переработку – 0,8 млн тонн зерна. Экспортный потенциал пшеницы с учетом муки оценивается в объеме порядка 5,5-6 млн тонн.
 

Сельхозтоваропроизводителям оказывается соответствующая государственная поддержка в виде льготного кредитования, форвардного закупа сельхозпродукции, субсидирования приобретения минеральных удобрений, семян, пестицидов, частичного возмещения затрат при подаче поливной воды. В рамках программы инвестиционного субсидирования возмещается часть затрат при приобретении техники, создании объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, строительстве теплиц и закладке садов, создании и расширении оросительных систем", - сообщили в ведомстве. 

 
Ранее казахстанские производители предупредили о росте цен на продукты. По словам сельхозпроизводителей, к этому их вынуждает засуха, рост цен на бензин, запчасти, корма и удобрения. 
 
Так, в августе рост цен на продукты оказался самым высоким с 2008 года. Об этом 14 сентября на заседании правительства заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая