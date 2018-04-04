В Аягозском районе ВКО 34 семьи получат новое жилье взамен разрушенных паводками домов

Усть-Каменогорск. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области 34 семьи получат новое жилье взамен разрушенных паводками домов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Инфоцентр ВКО, в Аягозском районе с начала марта было подтоплено 143 жилых дома. Экспертами оценочной комиссии было начато обследование жилья. По данным специалистов, там разрушены 18 домов, не подлежат ремонту - 52, 73 дома готовы к восстановлению. В 22 домах в настоящее время начали проводить ремонтные работы. Из 52 семей, дома которых не подлежат восстановлению, 16 уже вернулись в новое приобретенное жилье. Кроме того, идет подготовка документов на покупку еще 18 домов.

Как отметил во время пресс-конференции аким области Даниал Ахметов, в течение 3-4 дней еще 18 семей будут обеспечены жильем.

"В конце этой недели из 52 семей, чьи дома не подлежат восстановлению, 34 уже смогут въехать в новое жилье. Это совсем другое жилье. Намного лучше, чем то, которое было. По остальным 18 домам возникли вопросы. Их будет проверять комиссия", - сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

В данное время рабочая комиссия во главе с заместителем акима ВКО Сериком Актановым проводит проверочные работы.

На приобретение жилья пострадавшим выделено более 200 млн тенге: из резерва акима области - 80 млн тенге, из резерва акима района - 42,3 млн тенге, из фонда "Парыз" - 100 млн тенге.

Из 515 эвакуированных человек, 408 уже вернулись в свои дома.

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