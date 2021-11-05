В Актюбинской области объемы газа вместо производства уходят на майнинг - глава региона

АКТОБЕ. 4 НОЯБРЯ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в ходе брифинга в СЦК заявил, что объемы газа в регионе уходят на производство электроэнергии для майнинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы очень радуемся высоким темпам социально-экономического развития в регионе, большой активности бизнес-среды, росту как малого и среднего бизнеса, так и достаточно крупных предприятий. Это радует, то есть идет создание новых рабочих мест и расширение налогооблагаемой базы. Но сразу параллельно возникает спрос на электроэнергию и газ и на соответствующие инфраструктурные вложения", - отметил Уразалин.
По его словам, в этом отношении проблема газа характерна не только для Актюбинской области, но и для многих регионов. Резко выросло потребление газа именно производственными предприятиями, многие просят дополнительные мощности для производства электроэнергии.
Резко возросло потребление электроэнергии, многие компании занимаются майнингом, это не нужно скрывать, и, естественно, те объемы газа, которые могли пойти на производственные структуры, к сожалению, уходят на производство электроэнергии для таких вещей. Здесь какой-то определенный баланс мы должны изыскать. Но в целом надо решать этот вопрос системно", - подчеркнул он.
Как напомнил аким области, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение о строительстве третьей нитки от газопровода Бухара - Урал до Актобе. Технико-экономическое обоснование по проекту закончено и на данный момент заканчивается работа над проектно-сметной документацией.
Постараемся к весне документы подготовить и заявиться на республиканскую бюджетную комиссию, стоимость этого газопровода - около 40 млрд тенге. Но в целом, мы исходим из того, что дальнейший рост экономики потребует значительного потребления газа и электричества. Один из выходов - это строительство третьей нитки газопровода", - заявил Уразалин.
Как сообщалось ранее, резкий рост потребления электроэнергии в этом году в Казахстане связывают с работой так называемых майнеров.
Напомним также, что еще в сентябре системный оператор АО "KEGOC" отмечал, что потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%, это связано с увеличением количества майнинговых дата-центров. В связи с чем в ближайшие пять лет в РК будут построены новые станции с газовой генерацией порядка 3 тыс. мегаватт.