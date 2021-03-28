В ЕАЭС планируют создать единый рынок страховых услуг

МОСКВА. 27 МАРТА - Страховые союзы стран Евразийского экономического союза готовятся подписать меморандум о намерении создать единый рынок страховых услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как следует из проекта меморандума, руководители страховых союзов России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, ориентируясь на решения органов ЕАЭС о создании единого рынка финансовых услуг, планируют начать работу по формированию общего рынка страховых услуг, пишет "Коммерсант"

Начальным этапом этого процесса заявлен обмен накопленной информацией по видам страхования - вплоть до формирования единой базы для урегулирования убытков и для борьбы с мошенничеством.

Также страховые союзы пяти стран намерены наладить трансграничный обмен страховыми услугами. Прежде всего - по таким видам, как страхование путешественников (страхование выезжающих за рубеж, ВЗР - предполагается, что онлайн можно будет оформить такой полис для выезда на территорию любого из пяти государств), выездное ОСАГО ("Зеленая карта") и медицинское страхование трудовых мигрантов.

Помогая чиновникам, страховые союзы намерены готовить предложения по гармонизации отраслевого законодательства", - пишет издание.

Согласно информации, рабочим органом по всем направлениям станет координационный совет представителей страховых союзов. Он будет взаимодействовать с консультативным комитетом по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии.

В координационном совете мы начнем прорабатывать такие вопросы, как единая лицензия, единая "Зеленая карта", единый ВЗР", - пояснил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, на это уже есть согласие руководства стран "пятерки". ЕЭК также считает идею создания координационного совета страховщиков стран-участниц союза перспективной.

После намеченного на июнь этого года подписания меморандума предстоит отрегулировать множество вопросов, связанных с принятием договоров страхования, заключенных в одной стране, и с наступлением убытка по ним в другой, а также с выплатами при отсутствии офиса страховщика в союзном государстве.

Страховые компании смогут оказывать услуги на территории других стран. По крайней мере, по некоторым видам страхования. Это движение в правильном направлении, отвечающее интересам стран-участниц и их граждан", - заявил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Страховщикам, в свою очередь, интересно не только расширить географию продаж, но и эффективнее противостоять мошенничеству.

Это хорошая вещь на перспективу. Главное, чтобы механизмы в рамках договоренностей заработали. Например, по сокращению автоугонов за пределы РФ транзитом через Казахстан", - отметил замглавы "Ингосстраха" Илья Соломатин.

Глава брокера "РТ-Страхование" Николай Галушин предупреждает, что на пути к трансграничности страховых рынков есть серьезные барьеры для взаимного перераспределения рисков (перестрахования) на качественно другой по объемам уровень.

Так, в РФ, например, установлены требования к рейтингам для международных перестраховщиков, которые позволяют отражать в резервах доли перестраховщика для их высвобождения. Компании из других стран ЕАЭС под эти требования не подходят. В Армении при этом действуют требования к рейтингу иностранных перестраховщиков, которые выше странового рейтинга России (все страховщики ограничены национальным рейтингом вне зависимости от их платежеспособности и структуры портфеля).

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