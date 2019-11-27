Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области одобрено кредитование 46 проектов стоимостью 4,2 млрд тенге, направленных на импортозамещение. На рассмотрении находятся еще 17 проектов. Об этом на запрос Kazakhstan Today сообщили в акимате региона.

Развитие "экономики простых вещей" в последние годы в Казахстане стало одной из приоритетных задач. Как отметили в акимате, по поручению главы государства с целью решения задач доступного кредитования приоритетных проектов выделено 600 млрд тенге для поддержки производства товаров народного потребления, а также сырья и продуктов первичной переработки. В частности, средства направлены на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности (400 млрд тенге), агропромышленного комплекса и переработки (200 млрд тенге).

Для решения поставленных задач на областном уровне был создан Региональный проектный офис по мониторингу реализации Программы льготного кредитования приоритетных проектов, куда вошли руководители областных управлений, Карагандинского филиала АО "Даму" и Палаты предпринимателей.

Проведен анализ продукции, производимой в регионе, а также имеющихся предприятий, которые потенциально могут участвовать в программе. По итогам анализа был составлен перечень, куда вошли более 2800 компаний, в таких отраслях как пищевая, мебельная, легкая", - проинформировали в акимате.

По данным областной администрации, в настоящее время в Карагандинской области определены 113 предприятий - потенциальных участников программы на сумму более 36 млрд тенге.

В настоящее время на рассмотрении в банках второго уровня находится 17 проектов на сумму 10,2 млрд тенге, одобрено 46 проектов на сумму 4,2 млрд тенге. На стадии идеи 50 проектов на сумму 22,0 млрд тенге", - уточнили в акимате.

Стоит отметить, что развитие "экономики простых вещей" стало одной из тем обсуждения в ходе визита в регион президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Было указано на то, что в настоящий момент в Карагандинской области работает лишь небольшое количество проектов "экономики простых вещей". Другими словами, лишь немногие предприятия выпускают продукцию повседневного спроса, и большая часть товаров народного потребления завозится извне. Прежний руководитель региона Ерлан Кошанов призвал искать интересные проекты и прорабатывать их, в том числе совместно с другими регионами . Вместе с тем он призвал акимов городов и районов работать с каждым предприятием, отвечающим условиям программы, рассказывать о преимуществах и возможностях программы местным предпринимателям, чтобы дать им возможность воспользоваться кредитными средствами на очень выгодных условиях.

В июне текущего года в Карагандинской области было подписано первое соглашение на развитие туризма по "экономике простых вещей" между АО "Nurbank", КФ АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и ИП Ахбетов. Предпринимателю одобрено финансирование в размере 79,9 млн тенге со сроком кредитования 84 месяца по льготной ставке. Эти средства будут направлены на строительство зоны отдыха повышенного комфорта (комплекс на 49 двухместных номеров с прилегающими игровыми площадками) на Балхаше. Открытие запланировано к следующему летнему сезону.

А в сентябре 2019 года одобрение по программе льготного финансирования "Экономики простых вещей" получил проект "Альфарух Logistic" - крупнейший транспортно-логистический центр в Казахстане , которому одобрили кредит в размере 2 млрд тенге.

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