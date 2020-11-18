В Нацбанке рассказали, как тенге отреагировал на новость о вакцине

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан рассказала, как отреагировал тенге на новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Новости о третьей фазе клинических испытаний вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19, которые вышли 9 ноября, были драйверами мировых финансовых рынков на прошлой неделе. На фоне хороших новостей об эффективности вакцины наблюдалась положительная динамика на товарных рынках и увеличение риск-аппетита инвесторов", - рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.

Фондовые индексы и нефтяные цены начали прошлую неделю с уверенного роста. В среду впервые с сентября цена на нефть эталонной марки Brent поднялась выше отметки $45 за баррель, что, в свою очередь, позитивно отразилось на валютах развивающихся стран.

Наша национальная валюта также следовала позитивному тренду, укрепившись до уровня 427,26 тенге за доллар, или на 1,2% по отношению к началу недели. Однако в четверг на фоне продолжающегося ухудшения эпидемиологической ситуации Международное энергетическое агентство понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, а Министерство энергетики США опубликовало данные о недельном росте запасов нефти на 0,9%, до 488,7 миллиона баррелей в сутки", - сказала Молдабекова.

По ее словам, опубликованная статистика вместе с неопределенностью по срокам массовой вакцинации и перспективами восстановления спроса на нефть до уровней, предшествующих пандемии, приостановили так называемое "ралли" на мировых рынках и послужили причиной коррекционного снижения нефтяных цен к концу недели.

Курс тенге вернулся к уровню 430,52, тем не менее укрепившись за неделю на 0,4%", - подчеркнула зампред.

Молдабекова также рассказала, что новости от компании Moderna об эффективности разрабатываемых средств борьбы с коронавирусом подстегнули рост рисковых активов и цен на нефть. Котировки нефти Brent выросли до $44,67 за баррель. Дополнительную поддержку ценам на углеводороды оказывает хорошая экономическая статистика по странам Азии: по Китаю - рост промышленного производства на уровне 6,9% (против ожидаемых 6,7%) и рост ВВП Японии за третий квартал на уровне 5% (против ожидаемых 4,4%).

Валюты развивающихся стран, наряду с рисковыми активами поддержали общий тренд.

Для нашей валюты это однозначно позитивный сигнал: с начала недели тенге укрепилось на 0,45%. В краткосрочной перспективе, мы считаем, что совокупность позитивных новостей с внешних рынков наряду с налоговой неделей у нас создают базу для укрепления тенге. Но необходимо принимать во внимание и другие, как внешние, так и внутренние факторы. Из внешних - это прежде всего неопределенность по срокам массового использования вакцины и результаты предстоящей встречи стран ОПЕК+. Из внутренних факторов - это продолжающееся давление на тенге со стороны платежного баланса, которое обусловлено периодом низких цен на нефть, который мы наблюдаем с марта текущего года", - добавила Молдабекова.

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