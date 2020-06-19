Взаимная торговля Казахстана с ЕАЭС в январе - апреле составила $5,6 млрд

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $5,6 млрд в январе - апреле 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В январе - апреле 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 5685,9 млн долларов США, что на 9,3% меньше, чем в январе - апреле 2019 года, в том числе экспорт - 1606,6 млн долларов США (уменьшился на 16,5%), импорт - 4079,3 млн долларов США (уменьшился на 6,1%)", - сообщили в Комитете по статистики МНЭ РК.

По данным ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,6%, Кыргызскую Республику - 3,9%, Республику Беларусь - 3,4%, Республику Армения - 0,1%.

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