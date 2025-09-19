В Казахстане впервые утвердили стандарты внедрения ИИ в систему образования
Фото: Depositphotos
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев совместным приказом утвердили концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025-2029 годы.
Единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании утверждены впервые и касаются этики, правового регулирования, защиты персональных данных и академической честности.
Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования. Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create. Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ", - подчеркивается в информации.
По словам министра просвещения Гани Бейсембаева, подписание совместного приказа открывает новую страницу в развитии отечественного образования.
Концепция не только определяет стратегические приоритеты, но и закрепляет четкий механизм внедрения, систему мониторинга и дорожную карту, что обеспечит системное, ответственное и безопасное использование AI в школах и колледжах Казахстана. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а усиливает его роль. Все значимые решения в образовательном процессе остаются за человеком", - заявил министр.
Казахстан вошел в число первых стран, утвердивших собственный национальный подход в этой сфере, опираясь на рекомендации ЮНЕСКО, ОЭСР и ЕС.
Внедрение искусственного интеллекта в образование это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана. Мы создаем условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность", - отметил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.
Напомним, с 2025-2026 учебного года в предметы "Цифровая грамотность" и "Информатика" внедрены элементы искусственного интеллекта. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов - специальные курсы повышения квалификации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.