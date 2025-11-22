21.11.2025, 14:58 50131
Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации
Фото: Pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На основе анализа, проведенного Национальным офисом приватизации, сформирован перечень из 473 субъектов, подлежащих приватизации, который утвержден правительством Республики Казахстан, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана.
В 2026 году Национальный офис по приватизации проанализирует присутствие и роль государства в таких секторах экономики, как IT, СПК, геология, нефтесервис, строительство. Также запланировано проведение анализа деятельности предприятий с долей участия государства менее 50%. Всего планируется изучить деятельность более 250 таких предприятий.
Также внедрена цифровая платформа - официальный сайт офиса, где опубликован открытый перечень объектов госсобственности. Посредством данной платформы субъекты бизнеса получили возможность подавать заявки на интересующие их активы, инициируя тем самым приватизацию в обратном порядке - от бизнеса к государству, за исключением объектов, приватизация которых запрещена законодательством", - рассказали в АЗРК.
В перечень из 473 объектов, подлежащих приватизации, вошли такие организации, как Балхашская ТЭЦ, Усть-Каменогорская и Шардаринская ГЭС, уральский завод "Зенит", Петропавловский завод тяжелого машиностроения, машиностроительный завод имени Кирова в Алматы, Атырауский НПЗ, международный аэропорт имени Алии Молдагуловой города Актобе, аэропорт Шымкента, аэропорт Уральска, футбольные клубы "Астана" и "Жетысу" и др.
Напомним, в сентября Токаев поручил министру туризма и спорта ускорить приватизацию футбольных клубов. Ранее в Минфине сообщили, что в рамках плана приватизации на 2021-2025 годы, который охватывает 638 объектов, в конкурентную среду переданы 396 объектов, или 73%, поступления составили 922 млрд тенге.
новости по теме
21.11.2025, 10:47 62396
На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году
Фото: Байтерек
Рассказать друзьям
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Холдинг "Байтерек" получил ключевую роль в реализации новой программы макроэкономической стабилизации на 2026-2028 годы. Документ определяет комплекс мер по макроэкономической стабилизации, снижению инфляции, расширению внутреннего производства и обеспечению устойчивого роста благосостояния граждан, сообщили в пресс-службе холдинга.
С учетом необходимости значительного прироста инвестиций холдинг совместно с банками второго уровня станет основным источником кредитов для реального сектора - как для инвестиционных проектов, так и для новых точек экономического роста и ключевых отраслей экономики.
Правительство продолжит капитализировать холдинг "Байтерек" на сумму 1 трлн тенге в 2026 году, чтобы расширять инвестиционные возможности и поддерживать приоритетные проекты в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. Со своей стороны холдинг будет каждый год привлекать до 7 трлн тенге на финансовом рынке - как из внешних, так и из внутренних источников.
В этом году холдинг доведет общий размер господдержки до 8 трлн тенге. На сегодняшний день холдингом "Байтерек" оказана поддержка субъектам предпринимательства на общую сумму 5,7 трлн тенге. К примеру, из них около 1,7 трлн тенге направлено на поддержку порядка 9,6 тыс. проектов МСБ, а 860,3 млрд тенге - на поддержку 14 тыс. сельхозпроизводителей. В результате было создано около 29 тыс. рабочих мест. Благодаря таким мерам ожидается прирост экономики на 1,3 процентного пункта.
Отмечается, что холдинг будет увеличивать объемы кредитования.
В ближайшие годы холдинг сосредоточится на проактивной инвестиционной работе - поддержке проектов, которые создают новые высокопроизводительные предприятия, увеличивают экспорт и снижают зависимость от импорта, усиливая развитие экономики. В результате будет сформирован пул из 15-20 крупнейших инвестиционных проектов в таких отраслях как ГМК, машиностроение, нефтегазохимия и химия, энергетика, туризм и пищевая промышленность, обеспечивающих наибольший мультипликативный эффект и способных существенно повлиять на качественное развитие отраслей и регионов", - сообщили в пресс-службе.
В агросекторе планируется активизация финансирования проектов по глубокой переработке продукции АПК. Это позволит увеличить долю переработанной продукции в АПК на 70%. Ежегодно в стране будут запускаться более 100 новых инвестиционных проектов и производств в перерабатывающей отрасли АПК.
Для активизации инвестиционной деятельности в холдинге будет создано единое инвестиционное окно - механизм, который позволит на одном месте проводить отбор проектов, правильно их структурировать, привлекать инвесторов, а также обеспечивать полное сопровождение и контроль хода выполнения.
При этом холдинг продолжит и расширит поддержку малого и среднего бизнеса. Для этого будут активнее использоваться гарантии по кредитам, а финансирование будет направляться на самые важные и нужные направления.
Особое внимание уделят проектам по импортозамещению, поддержке отечественных производителей, а также развитию инфраструктуры в энергетике и транспорте. Такие проекты будут реализовываться через механизм "заказ на инвестиции" с учетом потребностей и особенностей каждого региона.
Холдинг "Байтерек" усилит помощь компаниям, у которых есть экспортный потенциал, объединяться, находить новых трейдеров и продвигать свою продукцию на зарубежных рынках. Для продвижения продукции АПК на зарубежные рынки создается фонд ADAL.
Также планируется усилить присутствие Казахстана на приграничных рынках. Это включает продвижение услуг компаний холдинга - например, ипотечных продуктов "Отбасы банка".
Чтобы казахстанские производители могли успешнее конкурировать за рубежом, предусмотрено финансирование экспортных проектов в иностранной валюте. Это позволит бизнесу работать на внешних рынках на более выгодных условиях", - уточнили в холдинге.
20.11.2025, 18:39 107116
Малый бизнес бьет тревогу: новые налоговые нормы лишают упрощенку доступа к корпоративному рынку
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев заявил о важности гибкого подхода к вычетам корпоративного подоходного налога для компаний на общеустановленном режиме, передает корреспондент агентства.
Сейчас активно поднимается вопрос, связанный с взаимодействием между компаниями на общеустановленном режиме с предпринимателями на специальном налоговом режиме, на упрощенной декларации. В этой связи понятно, что компании или индивидуальные предприниматели на упрощенной декларации не являются плательщиками НДС. Но в то же время получается, что в соответствии с этой нормой если работают эти два субъекта, то затраты компании на общеустановленном режиме, если они что-то покупают, например, у индивидуального предпринимателя, то эти компании не могут отнести затраты по КПН. И, соответственно, возникает сложная ситуация: затраты есть, но затраты не вычитываются с КПН", - высказался спикер сената.
Как подчеркнул Ашимбаев, мера правительства направлена на борьбу с дроблением бизнеса.
В реальности же мы увидим три базовых сценария. Первый - компании на общеустановленном режиме перестанут работать с предпринимателями на специальном налоговом режиме, что не есть хорошо для малого и микробизнеса. Второй сценарий - мы увидим, что в целом начнется оптимизация и поиск каких-то "серых схем", чтобы уменьшать налогообложение. И третье, более реалистичное, что мы можем увидеть, - компании на общеустановленном режиме, если не могут отнести затраты и вычесть их из налогооблагаемой базы для КПН, они эти затраты включат в цены", - отметил председатель верхней палаты.
По его словам, нормы следует оценивать спустя определенное время после введения, и при необходимости могут быть приняты более гибкие меры, например ограничение сделок между аффилированными компаниями.
Также по этой теме депутаты мажилиса направили запрос.
В Налоговом кодексе формально B2B разрешен, но по факту государство отключает для малого бизнеса доступ к корпоративному рынку, превращая любые сделки с упрощенкой в невычитаемый расход, в фактическое двойное налогообложение", - написал мажилисмен Айтуар Кошмамбетов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что в патовом положении малые производители, IT-компании, разработчики сайтов, диджитал-агентства, дизайнеры и архитектурные бюро, видеографы, фотографы, преподаватели, сметчики, инженеры и все, кто работает как с физическими, так и с юридическими лицами, - именно они составляют основу современной экономики услуг.
Какие риски я вижу: закрытие и переезд тысяч предпринимателей; - уход в тень; - рост цен из-за налоговой нагрузки. Мы предлагаем честный компромисс - сохранить B2B для малого бизнеса и ввести ставку 6%; усилить прозрачность через цифровые инструменты. Государство получит возможность собирать больше налогов в 2 раза (от В2В сделок) без тяжелых последствий", - предложил депутат.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
20.11.2025, 15:40 121426
Базовую ставку могут снизить в Казахстане в 2026 году
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в кулуарах сената рассказал, при каких условиях финрегулятор будет готов снизить базовую ставку, передает корреспондент агентства.
По мере реализации программы по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы и снижения инфляции Национальный банк готов снижать базовую ставку уже в 2026 году, заявил Сулейменов.
Можно смотреть оптимистично, можно смотреть пессимистично. Понятно, что это будет очень сильно зависеть о того, насколько сильно эффекты от повышения на НДС проникли в цены. Мы согласны с оценкой МНЭ, что часть эффектов уже реализовалась, поэтому в следующем году все одновременно пойдет вверх, наверно так сильно прогнозировать не стоит. Но какой-то эффект наверное будет", - отметил глава Нацбанка.
По его словам, нужно грамотно подойти к "разморозке" тарифов с 1 апреля 2026 года.
Как это произойдет, будет решать правительство. Насколько высоко будут подняты тарифы - это тоже определенным образом будет влиять на инфляцию (…) Потому по мере снижения инфляционных ожиданий мы будем готовы начать постепенный цикл снижения базовой ставки", - добавил Сулейменов.
Напомним, 19 ноября кабмин Казахстана принял программу совместных действий по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Также отметим, что в Казахстане с 16 октября приостановленоповышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей. Повышения тарифов возобновится после первого квартала 2026 года.
20.11.2025, 14:02 130076
Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе заседания сената заявил, что реальный рост валового внутреннего продукта в 2026 году в Казахстане ожидается на уровне 5,4%, сообщает пресс-служба правительства.
В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%",- отметил Серик Жумангарин.
При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.
Ранее сообщалось, что правительство прогнозирует замедление инфляции в Казахстане к 2028 году до 5-7%.
Между тем по предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
20.11.2025, 13:25 131511
Сенат вернул закон о трехлетнем республиканском бюджете в мажилис
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат вернул закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" в мажилис, передает корреспондент агентства.
Одним из ключевых приоритетов республиканского бюджета на 2026-2028 годы является укрепление продовольственной безопасности и устойчивое развитие агропромышленного комплекса", - уточнила сенатор Ольга Булавкина.
По ее словам, продовольственная безопасность не просто вопрос аграрного производства. Это вопрос экономической стабильности, социального благополучия и национальной безопасности.
В 2025 году Казахстан столкнулся с ускорением инфляции, которая превысила прогнозные параметры. Согласно данным бюро национальной статистики, в сентябре текущего года годовая инфляция составила 12,9%. За аналогичный период прошлого года инфляция составляла 8,3%. Рост цен затронул все основные категории: продовольственные товары подорожали на 12,7%, непродовольственные - на 10,8%, платные услуги - на 15,3%, коммунальные услуги- 17,4%. Особое беспокойство вызывает так называемая мясная инфляция, которая в сентябре 2025 года достигла темпа прироста 19,1 %", - заявила депутат.
Он пояснила, что рост себестоимости связан прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию, газ, воду и дизельное топливо, удорожанием кормов, а также высоким внешним спросом и активностью перекупщиков.
Для стабилизации ситуации с мая текущего года был введен временный запрет на вывоз маточного поголовья и бычков, действующий до конца октября 2025 года. Данное решение позволило предотвратить дефицит на внутреннем рынке, но оно имеет временный эффект и требует системного продолжения через меры бюджетной и отраслевой политики", - сообщила Ольга Булавкина.
По ее словам, повышение цен на продовольствие стало одним из ключевых факторов, требующих от государства не просто реакции на рынок, а предупредительной, стратегической бюджетной политики.
В связи с существующими вызовами в бюджете на 2026-2028 годы рассматривается возможность усиления поддержки агропромышленного комплекса, включая развитие инфраструктуры хранения и переработки продукции, модернизацию техники и внедрение энергоэффективных технологий, поддержку перерабатывающих предприятий и продвижение внешней торговли; предполагается оценка результативности по объему продукции, уровню самообеспеченности и логистическим потерям", - добавила она.
Раннее мажилис утвердил республиканский бюджет на 2026-2028 годы.
20.11.2025, 11:44 145206
Сенат вернул в мажилис закон об объемах трансфертов общего характера на 2026-2028 годы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената не одобрили некоторые статьи законопроекта "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и вернули его в мажилис.
Законопроект представил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, отметив полную сбалансированность местных бюджетов.
Местные бюджеты сбалансированы. Все базовые расходы учтены. Бюджет развития сформирован из возможности республиканского бюджета", - подчеркнул он.
По его словам, доходы местных бюджетов прогнозируются в 2026 году в размере 10,7 трлн тенге, в 2027 году - 12,1 трлн тенге, в 2028 году - 13,3 трлн тенге. Расходы составят 14,9 трлн тенге в 2026 году с ростом до 18,7 трлн тенге к 2028 году.
В комитете по финансам и бюджету отметили, что законом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению.
Объемы трансфертов общего характера определены как разница между прогнозными объемами доходов и расходов соответствующего местного бюджета.
К трансфертам общего характера относятся бюджетные изъятия и бюджетные субвенции, которые определены в следующих размерах:
бюджетные субвенции:
2026 год - 5 154 067 833 тысячи тенге;
2027 год - 6 357 838 886 тысяч тенге;
2028 год - 6 796 559 470 тысяч тенге.
бюджетные изъятия:
2026 год - 879 947 069 тысяч тенге;
2027 год - 1 079 818 403 тысячи тенге;
2028 год - 1 400 607 718 тысяч тенге.
Отмечается, что прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.
В доходах учтены увеличение вычетов с 14 до 30 месячных расчетных показателей по индивидуальному подоходному налогу, введение прогрессивной шкалы по ИПН, повышение ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, дифференцированные поправочные коэффициенты для исчисления налога на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства и другие изменения.
Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе.
При определении трансфертов общего характера в соответствии с пунктом 18 статьи 75 Бюджетного кодекса в базе расходов местных бюджетов учтены расходы по целевым текущим затратам согласно перечню, представленному центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.
По данным комитета, в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Бюджетного кодекса в прогнозных объемах текущих затрат местных бюджетов не учтены целевые трансферты, затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа, бюджетные кредиты, государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, имиджевые расходы, гранты, исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы.
В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов сената возникла необходимость внесения изменений в принятый мажилисом закон касательно увеличения в трансфертах общего характера затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в сумме 17,5 млрд тенге", - говорится в заключении комитета.
С учетом этого комитет по финансам и бюджету рекомендует не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона.
20.11.2025, 11:05 149466
Правительство прогнозирует замедление инфляции в Казахстане к 2028 году до 5-7%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании сената парламента при рассмотрении параметров республиканского бюджета на 2026-2028 годы заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин представил обновленный прогноз инфляции на предстоящий трехлетний период.
Прогноз инфляции определен на уровне 9-11% в 2026 году, 5,5-7,5% в 2027 году и 5-7% в 2028 году", - сказал Серик Жумангарин.
Он отметил, что в соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%.
При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.
Он отметил, что рост обрабатывающей промышленности станет ключевым драйвером экономики Казахстана.
Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве - 3,9%, в строительстве - 11,0%, услуг транспорта - 10,1% и в торговле - 6,7%", - сказал Серик Жумангарин.
Кроме того, заместитель премьер-министра представил прогноз внешнеторговых операций на период до 2028 года.
Экспорт, по прогнозам, увеличится с $77,1 млрд 2026 году до $83,7 млрд в 2028 году, импорт - с $67,7 до $75,2 млрд", - сказал Серик Жумангарин.
Он отметил, что правительство сформировало бюджет с акцентом на сокращение дефицита и снижение зависимости от Нацфонда.
Налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности государственных финансов, уменьшение дефицита бюджета, а также замещение средств Национального фонда собственными средствами. Прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года", - сказал Серик Жумангарин.
Вице-премьер сообщил, что доходы (без учета трансфертов) в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге или на уровне 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. В целом обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами растет с 63,7%в 2025 году до 83,5% в 2028 году.
Гарантированный трансферт из Нацфонда определен в размере 2770 млрд тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения.
Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге или 15,1% к ВВП, в 2027 году - 28,8 трлн тенге или 14% к ВВП, в 2028 году - 29,8 трлн тенге или 13% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами", - отметил Серик Жумангарин.
По его словам, при доходах республиканского бюджета в 2026 году на уровне 19,2 трлн тенге и расходах в 27,7 трлн тенге, а также с их последующим ростом в плановом периоде, бюджет не потребует привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта.
При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта", - сказал Серик Жумангарин.
По его прогнозам, правительственный долг Казахстана к 2028 году снизится до 19,6% к ВВП.
Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году. С учетом этого правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году со снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты", - сообщил Серик Жумангарин.
Как сообщалось ранее, программу по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы приняли в правительстве.
19.11.2025, 13:00 197166
Мораторий на продажу кредитов казахстанцев коллекторам намерены продлить до мая 2027 года
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мораторий на продажу кредитов казахстанцев коллекторам намерены продлить до первого мая 2027 года, сообщила в ходе заседания правительства председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.
В прошлом году был введен мораторий на продажу кредитов граждан коллекторам до 1 мая 2026 года. В результате количество проблемных заемщиков у коллекторов снизилось на 54%. С учетом эффективности планируется продлить мораторий до 1 мая 2027 года", - заявил она.
Также, по ее словам, для снижения количества проблемных заемщиков будет проведено дальнейшее упрощение процедуры внесудебного банкротства.
Финансовыми организациями будут выявляться проблемные заемщики, подпадающие под внесудебное банкротство, и будет введен механизм информирования граждан через СМС-уведомления о возможности проведения внесудебного банкротства", - уточнила Мадина Абылкасымова.
В целом, отметил она, за 9 месяцев 2025 года кредиты экономике увеличились на 14,6%, до 38,7 трлн тенге.
В структуре кредитов экономике кредиты бизнесу выросли на 12,1%, до 14,7 трлн тенге. За 9 месяцев рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился до 12,7%, что значительно меньше 29,3% 2024 года. Активный рост наблюдается в сегменте залоговых потребительских кредитов, в том числе автокредитов. Их рост за 9 месяцев составил 32,2%, 4,8 трлн тенге. С начала года ипотечные кредиты выросли на 10,4%", - добавила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Ранее сообщалось, что казахстанцы задолжали по кредитам около 23 трлн тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.11.2025, 08:53В декабре запустят новый поезд "Тальго" по маршруту Алматы - Костанай 21.11.2025, 11:4166806Когда начнется строительство первой АЭС в Казахстане 21.11.2025, 12:57Жители микрорайона Нур Алатау требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне62866Жители микрорайона Нур Алатау требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне 21.11.2025, 10:4760271На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году 21.11.2025, 13:4058976Правила ПДД изменились в Казахстане: МВД рассказало о ключевых нововведениях 15.11.2025, 08:43332381Минфин США отменил санкции для КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака 15.11.2025, 07:51288476Туман накроет Казахстан 15 ноября 15.11.2025, 18:24242596По итогам переговоров Токаева и Мирзиёева подписан ряд документов 18.11.2025, 19:52237246Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер награждена посмертно 18.11.2025, 17:14236396Пожар в Туркестанской области: трое пострадавших в реанимации 11.11.2025, 15:05427126Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 24.10.2025, 17:46407596Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта 23.10.2025, 17:34399531Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 14.11.2025, 14:07397111В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки395856Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?