26.01.2026, 13:02 72236
Добычу нефти возобновили на Тенгизе
Фото: Depositphotos
Атырау. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Добычу нефти возобновили на Тенгизе после возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции, сообщает пресс-служба компании "Тенгизшевройл".
ТШО подтверждает безопасный запуск системы распределения электроэнергии и начальный этап возобновления добычи сырой нефти. ТШО работает над поэтапным увеличением объемов добычи по мере того, как будут позволять условия", - заявили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что компания остается приверженной обеспечению безопасной и надежной производственной деятельности.
Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. В компании позже сообщили о полной ликвидации пожара и отсутствии пострадавших среди персонала.
Минэнерго РК начало проверку инцидента на Тенгизе, работает спецкомиссия.
Сегодня премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом. Обсужден ряд вопросов по совместным проектам Тенгиз, Кашаган и Каспийский трубопроводный консорциум.
27.01.2026, 11:12 5401
Операторы Карачаганака могут выплатить Казахстану крупную сумму - СМИ
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы Карачаганакского месторождения проиграли дело в международном арбитраже, в результате чего им возможно придется выплатить компенсацию Казахстану, сообщило агентство Bloomberg.
Крупнейшие нефтяные компании, разрабатывающие Карачаганакское месторождение в Казахстане, проиграли международный арбитражный спор, в результате чего им придется выплатить правительству страны компенсацию в размере до 4 миллиардов долларов", - сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку арбитражное разбирательство не было публичным, суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по проекту, возглавляемому компаниями Eni и Shell. Карачаганакское предприятие может обжаловать это решение.
26.01.2026, 18:36 48616
В Казахстане бензин подорожал на 16%
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Производство бензина в Казахстане в 2025 году выросло до 6 млн тонн и полностью покрыло внутренний спрос, однако розничные цены на топливо за год увеличились почти на 16%, сообщает Energyprom.
Производство бензина, включая авиационный, в Казахстане по итогам 2025 года достигло 6 млн тонн, увеличившись на 9% за год. В сравнении с 2015 годом выпуск вырос более чем в 2 раза, что отражает долгосрочный эффект модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. После резкого расширения производства в 2018 и 2019 годах отрасль вошла в фазу умеренного роста, однако в 2025 году динамика вновь ускорилась, став максимальной за последние шесть лет", - пишет издание.
В исследовании отмечается, что производство остается высоко концентрированным: более 96% объема суммарно обеспечивают лишь три региона, при этом ключевым центром выступает Шымкент, на который приходится около 2,3 млн тонн, или более трети всего выпуска. Более того: после атак украинских беспилотников и последовавшего за ними ограничения работы нефтепроводной системы КТК поставки части объемов нефти с месторождения Кашаган перенаправлены на внутренний рынок - на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.
Отечественные НПЗ полностью покрывают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт). Так, объем производства бензина за январь-ноябрь 2025 года составил 5,4 млн тонн, тогда как импорт сократился до статистически незначимого показателя. Экспорт бензина, в свою очередь, вырос в 6,5 раза, но лишь до 206,4 тыс. тонн.
Объем реализации бензина на внутреннем рынке за год увеличился на 5,8%, достигнув за январь-ноябрь прошлого года 5,2 млн тонн.
По итогам декабря 2025-го розничные цены на бензин в РК выросли за год на 15,7%. По масштабу удорожания это стало одним из наиболее заметных скачков за последние пять лет. Еще годом ранее был отмечен рост лишь на 0,8%.
Региональная картина демонстрирует существенный разброс: максимальное удорожание в секторе было зафиксировано в Павлодарской области (на 19,8%), тогда как минимальные значения были отмечены в западных регионах - Западно-Казахстанской (на 11,9%), Атырауской (на 13,4%) и Актюбинской (на 13,5%) областях.
В среднем по стране в декабре 2025 года литр бензина марки АИ-92 стоил 235 тг, АИ-95 - 298 тг, АИ-98 - 325 тг. При этом в Министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что мораторий на повышение цен на ГСМ продолжает действовать - в частности, стоимость бензина марки АИ-92 зафиксирована в октябре 2025 года и сохранится до конца марта текущего года. Цены на бензин марок АИ-95 и АИ-98 не регулируются государством.
Самые низкие цены на бензин традиционно наблюдаются на западе страны. Так, в Атырау стоимость литра бензина марки АИ-92 в декабре 2025 года составляла 219 тг, в Уральске - 223 тг, в Актобе - 224 тг. В Актобе был также самый дешевый бензин марки АИ-95: 275 тг. Следом идет Атырау: 276 тг за литр. Литр бензина марки АИ-98 дешевле всего обходился в Актау: 296 тг. Самые высокие цены на бензин наблюдались в Алматы, Жезказгане, Конаеве, Павлодаре и Семее.
Стоит отметить: цены на ГСМ, в том числе на бензин, к 2027 году сравняют по всему ЕАЭС, и, как заверили в МЭ РК, этот процесс будет проходить поэтапно. Напомним: в Казахстане самый дешёвый бензин среди всех стран ЕАЭС.
26.01.2026, 17:46 58951
Завод второго поколения и месторождение Королевское запустили в Атырауской области
Текущий поток сырья на ЗВП составляет 2500 тонн в сутки
Атырау. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области запущен завод второго поколения. В настоящий момент работа завода обеспечивается за счет сырья с Королевского месторождения, которое также было запущено сегодня в 4.00, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Текущий поток сырья на ЗВП составляет 2500 тонн в сутки. Специалисты осуществляют планомерное наращивание подачи мультифазного потока (нефть и газ) для заполнения системы и выхода на проектные мощности", - рассказали в Минэнерго.
На месторождении Тенгиз в данный момент объявлена полная мобилизация всех сил и технических ресурсов. Ведутся интенсивные работы по проверке энергетических объектов и систем распределения электроэнергии. На объекте задействован весь необходимый персонал для проведения финальных технических испытаний. На настоящий момент подтвержден безопасный запуск системы энергоснабжения, и месторождение Тенгиз будет запущено в ближайшее время.
2 февраля планируется возобновить работу через системы повышения давления с использованием компрессора и четырех трансформаторов. Это позволит обеспечить полноценную и стабильную подачу сырья на комплекс технологических линий и завод второго поколения.
Ранее сообщалось о возобновлении добычи нефти на Тенгизе. Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. Компания "Тенгизшевройл" в качестве меры предосторожности временно приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское.
26.01.2026, 16:47 62106
Какие банкноты выйдут из обращения в 2026 году, рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Республики Казахстан проинформировали, какие банкноты выйдут из обращения в 2026 году и о планах по выпуску новой 20-тысячной банкноты.
По информации Нацбанка, на текущий момент в обращение выпущены новые банкноты всех номиналов, за исключением 20 000 тенге, выпуск которых планируется в конце 2026 года.
При выпуске новых банкнот действует период параллельного обращения старых и новых купюр. Это означает, что люди могут спокойно оплачивать покупки данными банкнотами, а также обменивать их на новые. В это время банки настраивают банкоматы и кассовое оборудование для работы с новыми банкнотами. Такой подход позволяет избежать спешки и неудобств при обмене для населения и бизнеса", - пояснили в ведомстве.
В банке предупредили, что в 2026 году завершается период параллельного обращения для банкнот номиналом 2000 и 10 000 тенге:
- 10 000 тенге - с 28 июня 2024 года до 27 июня 2026 года;
- 2000 тенге - с 25 декабря 2024 года до 24 июня 2026 года.
При этом отмечается, что Нацбанк рассматривает возможность продления срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге, так как они являются наиболее распространенными среди населения и предпринимателей.
Кроме того, одновременное завершение параллельного обращения для 2000 и 10 000 тенге может создать нагрузку для банковской системы. Поэтому продление срока поможет людям и бизнесу постепенно и удобно заменить старые банкноты на новые, а также обеспечит естественный износ банкнот старого образца", - рассказали в пресс-службе.
В банке напомнили, что даже после завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка - бессрочно.
26.01.2026, 11:24 76201
Премьер-министр выразил обеспокоенность ситуацией на Тенгизе на встрече с руководством ExxonMobil
Фото: правительство
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом. Обсужден ряд вопросов по совместным проектам Тенгиз, Кашаган и Каспийский трубопроводный консорциум, сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе. Отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии в кратчайшие сроки и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Стороны также обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Выражена общая заинтересованность в стабильном функционировании важного инфраструктурного объекта.
Кроме того, в ходе встречи рассмотрены меры по дальнейшему повышению эффективности освоения углеводородных месторождений. Отдельное внимание уделено вопросам развития геологоразведки.
Участники встречи также уделили внимание производственным планам на текущий год. В 2025 году добыча нефти на Тенгизском месторождении в связи с завершением проекта будущего расширения составила более 39 млн тонн, на Кашагане - свыше 18 млн тонн. Общий объем отгрузки энергоресурсов через Каспийский трубопроводный консорциум составил 70,5 млн тонн, из них казахстанской нефти - 63,8 млн тонн.
Как сообщалось ранее, Минэнерго РК начало проверку инцидента на Тенгизе, работает спецкомиссия.
24.01.2026, 18:48 170641
До $500 млн намерены увеличить товарооборот Казахстан и Монголия
Казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и вице-премьер Монголии Хассуурийн Ганхуяг рассмотрели вопросы по увеличению двустороннего товарооборота до $500 млн в среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба правительства РК.
По итогам января-ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и Монголией составил $121,5 млн, в том числе экспорт - $113 млн, импорт - $8,6 млн. В структуре казахстанского экспорта преобладают табачные изделия, семена рапса, хлеб, мучные и кондитерские изделия, пищевые продукты, масличные культуры, а также двигатели и продукция машиностроения. Импорт из Монголии представлен мясом и мясными продуктами, кашемиром, обувью, коврами и изделиями из шерсти", - уточнили в правительстве.
Подчеркивается, что казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов, а также презентации индустриальных и свободных экономических зон и экспортного потенциала Казахстана.
Кроме того, стороны обсудили возможности расширения экспорта казахстанской аграрной продукции, а также перспективы поставок ветеринарных вакцин с возможной локализацией их производства.
Монгольская сторона также выразила интерес к углублению взаимодействия в сферах стандартизации, ветеринарной защиты и животноводства. По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев и глава парламента Монголии обсудили вопросы межпарламентской дипломатии и торгово-экономического сотрудничества двух стран.
24.01.2026, 12:10 201601
Экспорт Казахстана в страны СПЕКА увеличился на 15%
Фото: Depositphotos
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт Казахстана в страны Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии увеличился на 15% и достиг $6,7 млрд, сообщает пресс-служба Министерство национальной экономики РК.
Торгово-экономическое взаимодействие Казахстана со странами СПЕКА демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам января-ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и странами СПЕКА составил $8,7 млрд, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Казахстана вырос на 15% и достиг $6,7 млрд, что отражает расширение участия казахстанских производителей в региональных цепочках поставок", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 2023 году Казахстан в полном объеме выполнил обязательства по соглашению Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, став одной из немногих стран региона, завершивших данный процесс.
Казахстан успешно использует цифровые инструменты для поддержки бизнеса. В целях повышения прозрачности и доступности информации для бизнеса в Казахстане функционирует Национальный торговый портал tradeinfo.kz, содержащий описание более 80 процедур импорта, экспорта и транзита. Портал интегрирован с региональной платформой Central Asia Gateway, которая была признана ООН лучшим торговым порталом в мире", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов увеличить экспорт продукции в страны СПЕКА на $2,3 млрд.
23.01.2026, 17:01 247536
Может ли курс доллара вырасти до 1500 тенге, рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов ответил на вопрос, может ли курс доллара вырасти до 1500 тенге.
Само слово "проводить" девальвацию, это значит, что утром ты принял решение, а вечером провел ее. Так вот "проводить" девальвацию - такого слова нет. Это не в руках ни Национального банка, ни какого-то другого органа. Курс формируется под влиянием спроса и предложения (…) Административно провести девальвацию до 1000-1500, так же как и опустить курс до 150 у Национального банка и в целом у государственного аппарата нет таких возможностей, ни желаний", - пояснил глава Нацбанка на брифинге в ведомстве.
По его словам, курс должен быть адаптивным, и он зависит от экономики. Сейчас курс сбалансированный и отвечает как как фундаментальным факторам, так и балансу спроса и предложения на рынке.
Курс может быть таким, каким его делает экономика. Но 1500 тенге - я даже не хочу комментировать это. Понятно, что это абсолютно неправильный уровень, и у нас даже в самых радикальных прогнозах у нас близко этого нет", - заверил глава НБ РК.
Он добавил, что если Нацбанк продолжит совместно с правительством грамотную макроэкономическую и отраслевую политику, чтобы страна была обеспечена всеми видами продуктов, то вопрос инфляции станет менее актуальным.
Напомним, что по итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%.
