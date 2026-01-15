ЕАБР: Казахстан - один из лидеров по темпам привлечения прямых иностранных инвестиций из стран Евразийского региона

Фото: Depositphotos

Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан входит в число лидеров среди стран Евразийского региона по притоку взаимных инвестиций, - Казахстан входит в число лидеров среди стран Евразийского региона по притоку взаимных инвестиций, сообщили аналитики Евразийского банка развития.





По данным экспертов ЕАБР, на конец первого полугодия 2025 года накопленные Казахстаном инвестиции из стран Евразийского региона выросли по сравнению с 2023 годом на 11,2%, тогда как в среднем по региону рост составил всего +6,4%. Общий объем накопленных Казахстаном ПИИ из стран Евразийского региона составил $9,4 млрд. Это 19,5% от общего объема внутрирегиональных ПИИ.





При этом уточняется, что абсолютный прирост инвестиций в Казахстан составил почти $1 млрд. Это более трети всего прироста взаимных инвестиций в Евразийском регионе.





Основной вклад в прирост накопленных ПИИ обеспечили Россия (+$0,73 млрд) и Армения (+$0,11 млрд). Структура роста показательна: драйвером выступила обрабатывающая промышленность (+$0,84 млрд), заметный вклад дал АПК (+$0,34 млрд), а в сырьевом секторе зафиксировано снижение накопленных ПИИ (-$0,5 млрд)", - привели данные в банке.





Три крупнейших проекта реализованных в 2024 году и первой половине 2025 года, относятся к greenfield: два - в нефтехимии, один - в агропромышленном секторе.





В результате Казахстан ускоренно наращивает приток инвестиций за счет индустриальных проектов. На этом фоне доля обрабатывающего сектора в структуре привлеченных накопленных инвестиций за полтора года выросла с 16% до 23%, а доля сырьевого сектора снизилась с 50% до 39%.





Прирост накопленных ПИИ в Казахстане почти на 1 млрд долларов со стороны стран Евразийского региона - это не просто количественный рост, а качественный сигнал. Он одновременно отражает существенное улучшение инвестиционного климата и структурный сдвиг в пользу промышленности и секторов с высокой добавленной стоимостью. Эти факторы формируют более устойчивую и диверсифицированную модель экономического роста в Казахстане", - сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.





Для справки:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".







