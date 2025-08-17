16.08.2025, 17:48 66771
Экспорт казахстанского зерна вырос на 55%
Фото: Depositphotos
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За год объем экспорта казахстанского зерна увеличился на 55%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", в период с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года объем экспорта составил 9,8 миллиона тонн, что на 55% выше, чем за аналогичный период 2023-2024 годов.
Существенный рост объемов поставок отражает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и свидетельствует об эффективности реализуемых мер по расширению географии экспорта, а также совершенствованию логистической инфраструктуры", - проинформировали в МСХ.
Как рассказали в ведомстве, экспорт в Узбекистан вырос на 34,4% (3,7 млн тонн), в Таджикистан - на 46% (1,4 млн тонн), в Афганистан - на 51,6% (329 тысяч тонн), в Кыргызстан вырос вдвое - до 262 тысяч тонн, в Иран - в 16 раз, до 974 тысяч тонн, в Азербайджан - в 121 раз, до 728 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что Продкорпорация реализовала 1,2 миллиона тонн зерна.
15.08.2025, 09:55 172521
В Казахстане стартовала уборочная: намолочено 1,6 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В двенадцати регионах Казахстана стартовала уборочная кампания, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Общая площадь уборки составляет 23,6 млн гектаров, из них 16 млн - зерновые и зернобобовые. По оперативным данным, убрано 1,1 млн гектаров, намолочено 1,6 млн тонн зерна, собрано 17,4 тысячи тонн масличных, 363,5 тысячи тонн картофеля, 1,3 млн тонн овощей и 1,6 млн тонн бахчевых культур", - заявили в пресс-службе.
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в ходе заседания оперативного штаба сообщил, что готовность парка уборочной техники составляет 93%, а к массовой фазе уборки она будет доведена до 100%. В работе будут задействованы 139 тысяч тракторов, 31 тысяча комбайнов, 17 тысяч жаток и 130 тысяч единиц прочей техники.
Для уборочных работ выделено 402 тысячи тонн удешевленного дизтоплива, из которых аграриям уже отгружено 9,3 тысячи тонн. Цена на топливо на 18-20% ниже рыночной", - отметили в пресс-службе.
Также отдельно рассмотрен вопрос освобождения мощностей элеваторов под новый урожай.
Сейчас они загружены на 16% - это 2,2 млн тонн из общей вместимости 30,7 млн тонн. Продкорпорации ранее было поручено реализовать до конца августа не менее 500 тысяч тонн зерна", - заявили в правительстве.
По данным первого зампреда правления Ильдара Исмагулова, уже продано 328 тысяч тонн. Кроме того, ведутся переговоры с Таиландом, странами Персидского залива, Афганистаном, Азербайджаном и Алжиром о поставках зерна. Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил ускорить реализацию остатков.
Также рассмотрен ход льготного кредитования весенних полевых и уборочных работ под 5%.
Финансирование предоставляется через АО "АКК", банки второго уровня, МФО, региональные инвестцентры, кредитные товарищества и СПК. Всего поступило 7543 заявки на сумму 499,4 млрд тенге, профинансировано 7485 хозяйств на 490,1 млрд тенге, что обеспечило охват 7,8 млн гектаров посевов", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ситуация с обеспечением поливной водой остается стабильной. В частности, в Алматинской области и Жетысу вегетационный период проходит без рисков, в Жамбылской области подача воды по рекам Шу и Талас идет по графику. В сельских округах уже завершен сбор бахчевых, и потребность в поливах снизилась.
Ранее сообщалось, что площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане достигла почти 600 тысяч га.
14.08.2025, 19:51 222061
Казахстан получил 650 млн долларов от Кашагана при выручке свыше 11 млрд - СМИ
Фото: kvb.kz
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Казахстан получил всего 650 млн долларов от добычи нефти на месторождении Кашаган, несмотря на общую выручку проекта, превысившую 11 млрд долларов, сообщает Lada.kz.
При этом совокупная прибыль акционеров Кашагана составила около 2 млрд долларов.
Согласно информации из PSA (Production Sharing Agreement, соглашение о разделе продукции), доля Республики Казахстан с учетом налогов составляет лишь 6% от общей выручки. Это является одним из самых низких показателей не только в нефтяном секторе Казахстана, но и на мировом уровне среди подобных проектов.
В 2024 году общий доход консорциума, занимающегося разработкой Кашагана, составил более 11 млрд долларов за счет продажи нефти, газа и серы. При этом около 80% этой суммы направляется на покрытие капитальных и операционных расходов акционеров - так называемый Cost Oil.
Оставшиеся 20% выручки - это прибыльная нефть (Profit Oil), объем которой в прошлом году составил 2,2 млрд долларов. Доля Казахстана в этой прибыли составляет 10%, что эквивалентно $220 миллионам.
Кроме доли от прибыльной нефти, оператор проекта NCOC заплатил налоги на сумму 430 млн долларов. Таким образом, совокупные доходы Республики от Кашагана в 2024 году достигли 650 млн долларов.
На данный момент за последние 10 лет добыт лишь первый миллиард баррелей нефти из запланированных трех миллиардов. До тех пор, пока не будет добыто 3 млрд баррелей, доля Казахстана в прибыльной нефти останется на текущем уровне.
В ближайшем будущем акционеры проекта начнут платить подоходный налог по ставке 30%. Уже сейчас "КазМунайГаз" перечислил первый платеж по корпоративному подоходному налогу с прибыли Кашагана, который составил 45 млн долларов.
Напомним, Казахстан проиграл судебное дело о штрафе в 2,3 трлн тенге за нарушения в области охраны окружающей среды международному консорциуму "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В" - оператору Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане. NCOC оспорил в суде иск на сумму 2,3 трлн тенге (4,2 млрд долларов США. - Прим. ред.), поданный правительством Казахстана, за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган.
14.08.2025, 17:25 230301
В Казахстане потребление бензина АИ-95 в июле выросло на 18%
Фото: Depositphotos
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане потребление бензина марки АИ-95 в июле выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, а в августе ожидается дальнейшее увеличение спроса, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
Сезонное увеличение спроса - штатная и прогнозируемая ситуация. Правительство держит ее под полным контролем, и я требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки, и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет, этот вопрос находится на особом контроле правительства", - заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в ходе совещания с руководством "КазМунайГаза".
По итогам совещания министр поручил всем участникам рынка в обязательном порядке обеспечить наличие минимальных запасов бензина АИ-95 на нефтебазах и АЗС, своевременно заключать договоры на поставку топлива для бесперебойной отгрузки в регионы, а также незамедлительно информировать министерство о любых потенциальных рисках.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо.
14.08.2025, 16:35 232646
Заседание Евразийского межправительственного совета стартовало в Кыргызстане Дополнено
Фото: Акорда
Бишкек. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание Евразийского межправительственного совета стартовало в Чолпон-Ате, передает корреспондент агентства.
По данным ЕЭК, на заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
- об утверждении программы развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках ЕАЭС;
- о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2024 год;
- о докладе о ходе формирования в 2024 году общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС;
- о докладе о ходе формирования в 2024 году общего рынка газа ЕАЭС;
- о внесении изменения в план мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2024 - 2026 годы;
- о ходе реализации в 2024 году плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий, предусмотренных разделом "Цифровизация транспортных коридоров" плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР;
- об исполнении поручения ЕМПС о реализации подходов по регулированию вопросов климатической повестки;
- о докладе о целесообразности сближения квалификационных требований по наиболее востребованным профессиям на рынке труда ЕАЭС и порядке подтверждения профессиональных квалификаций;
- о концепции развития общего рынка лекарств в ЕАЭС;
- о концепции развития общего рынка медизделий в ЕАЭС.
Дополнено 14.08.2025, 18.29
Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в заседаниях ЕМПС в узком формате. Во время встречи рассмотрен ход исполнения поручений Евразийского межправительственного совета, проведенного в Алматы 31 января 2025 года. Внимание уделяется реализации стратегий развития медицины, в области цифровизации таможенного и налогового администрирования, с появлением обмена информацией с использованием современных технологий.
Напомним, в прошлом году заседание Евразийского межправсовета состоялось в Алматы.
14.08.2025, 16:31 234141
Казахстан и Узбекистан обсудили проект строительства Камбаратинской ГЭС-1
Фото: Depositphotos
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в РК Бахтиером Ибрагимовым обсудил ход реализации проекта строительства Камбаратинской гидроэлектростанции - 1, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Переход проекта в активную фазу подтверждается привлечением Всемирного банка и выбором международного консультанта. Также был рассмотрен статус проекта по созданию зеленого энергетического коридора через Каспийское море совместно с Азербайджаном, практическим шагом в реализации которого стало учреждение 1 июля 2025 года совместного предприятия", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе диалога был отмечен высокий уровень кооперации в нефтегазовой сфере. Стороны подчеркнули стабильную и слаженную работу газотранспортных систем.
За семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 млн кубических метров. Особо была отмечена роль Казахстана как ключевого транзитного партнера в поставках российского газа в Узбекистан, объемы которых планомерно растут с перспективой увеличения до 11 млрд кубических метров к 2026 году. Также была подтверждена готовность казахстанской стороны к обеспечению транзита и поставок нефти в Узбекистан", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году главы министерств энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана на Международном энергетическом инвестиционном форуме в Вене подписали предварительное соглашение о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС.
14.08.2025, 14:11 241586
Премьер-министр раскритиковал затягивание сроков строительства логистического комплекса в рамках проекта "Западная Европа - Западный Китай"
Он поручил в кратчайшие сроки принять соответствующие меры и усилить контроль за качеством и темпами работ
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений главы государства по модернизации пограничных пунктов пропуска в целях дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли, сообщает пресс-служба правительства.
Олжас Бектенов посетил автомобильные пункты пропуска "Қордай" и "Қарасу" на государственной границе с Кыргызской Республикой, где ознакомился с текущей инфраструктурой, имеющимися проблемами и планами по дальнейшему развитию.
Там же было доложено о реализации проекта по строительству индустриально-торгово-логистического комплекса, который станет ключевым центром хранения, переработки, консолидации и реализации товаров в составе международного коридора Западная Европа - Западный Китай. Олжас Бектенов высказал критику в связи с затягиванием сроков строительных работ и поручил в кратчайшие сроки принять соответствующие меры и усилить контроль за качеством и темпами работ.
По информации правительства, на границе со странами ЕАЭС расположены 39 автомобильных пунктов пропуска. На двух из них ремонтные работы полностью завершены. Модернизация начата на десяти пунктах, в том числе находящихся на казахстанско-российской границе. Реконструкцией будут охвачены и другие пункты пропуска.
В завершение Бектенов поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонтных работ, а также активизировать внедрение цифровых технологий для ускорения прохождения процедур. Также дан ряд поручений по созданию условий для обеспечения безопасности и повышения комфортности для граждан и участников внешнеэкономической деятельности.
Ранее за слабую организацию работы таможенной службы и затягивание ремонта приграничных КПП премьер поручил привлечь к ответственности председателей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК.
13.08.2025, 18:47 304746
На социальную помощь населению приходится 22% от всех затрат госбюджета
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За первое полугодие 2025-го расходы государственного бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение в Казахстане составили 3,3 трлн тенге - на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля этих затрат от общего объема государственных расходов достигла 21, сообщает finprom.kz.
Последние несколько лет удельный вес расходов госбюджета на социальную помощь и социальное обеспечение в целом имеет тенденцию к уменьшению, за редкими исключениями. В первом полугодии 2020-го он составлял 25%, 2021-го - 24,7%, 2022-го - 22,5%, 2023-го - 21%. В аналогичном периоде 2024 года их доля увеличилась до 22,8%, однако в 2025 году, как можно видеть, она вновь сократилась.
В первом полугодии 2025-го социальная помощь и социальное обеспечение заняли второе место среди всех направлений государственных расходов, уступив лишь образованию (на которое было выделено чуть более 3,6 трлн тенге), что подчеркивает значимость и вес этого направления в структуре бюджета.
Для справки: за первое полугодие 2024 года расходы на социальную помощь и обеспечение составляли 3 трлн тенге - на 15,4% больше, чем годом ранее.
В местных бюджетах расходы на социальную помощь и социальное обеспечение за первые шесть месяцев текущего года составили 335,9 млрд тенге - на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В региональном разрезе наибольшие расходы в секторе пришлись на бюджет Туркестанской области: 36,8 млрд тенге, рост - на 11,8% за год. На втором месте оказался Алматы (29,6 млрд тенге, также плюс 11,8%), на третьем - Астана (24,4 млрд тенге, плюс 19,2%). В пятерку регионов-лидеров также вошли Карагандинская (21,6 млрд тенге) и Жамбылская (19,8 млрд тенге) области.
Расходы местных бюджетов на социальную помощь и социальное обеспечение выросли почти во всех регионах, за исключением четырех. В Западно-Казахстанской области они уменьшились на 31,9%, до 11,1 млрд тенге, в Северо-Казахстанской - на 19,9%, до 11,6 млрд тенге, в Костанайской - на 9,2%, до 12,9 млрд тенге, в Кызылординской - на 3,9%, до 19 млрд тенге.
Наибольший рост расходов в секторе был зафиксирован в Астане (на 19,2%), а также в Атырауской (на 18,2%, до 13,3 млрд тенге) и Мангистауской (на 15,5%, до 14,4 млрд тенге) областях, наименьший - в Павлодарской области (на 1,8%, до 17 млрд тенге).
Согласно данным социального исследования Казахстанского института общественного развития за 2024 год, большинство граждан страны считали, что государство в первую очередь должно помогать семьям с жильем - такой вариант выбрали 60,9% опрошенных. Далее среди приоритетных направлений, где, по мнению респондентов, требуется участие государства, были названы трудоустройство (52,8%), помощь в уходе за тяжело больными и инвалидами в семьях (29,9%), а также получение качественных медицинских услуг (29,8%).
В целом государство оказывает поддержку населению различными способами в разных сферах, однако далеко не все участники опроса пользовались соответствующими услугами.
В 2024 году среднемесячный размер назначенных государственных специальных пособий в РК составил 10,1 тыс. тенге, против 9,4 тыс. тенге годом ранее. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получали в среднем 59,1 тыс. тенге, герои Советского Союза и кавалеры орденов славы трех степеней - 511,8 тыс. тенге, семьи погибших военнослужащих - 16,9 тыс. тенге, лица, которым назначены пенсии за особые заслуги - 4,5 тыс. тенге. При этом численность получателей специальных пособий сократилась на 3,3%, составив 213,2 тыс. человек.
За тот же период государственные социальные пособия получили 868,7 тыс. человек - на 1,3% больше, чем годом ранее. Среднемесячный размер пособия составил 68,2 тыс. тенге - на 7,2% больше, чем в 2023-м.
13.08.2025, 15:54 250426
Строительство Кокшетауской ТЭЦ: Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая
Фото: primeminister.kz
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая для строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау, передает корреспондент агентства.
В частности, согласно финотчету ТЭЦ, 15 июля заключены контракты с компаниями из Китая на разработку проектно-сметной документации - на 10,9 млрд тенге, поставку оборудования и материалов - на сумму 3,1 млрд юаней и на строительно-монтажные и пусконаладочные работы - на 104,7 млрд тенге, сообщает Sputnik.kz.
Таким образом, с китайскими компаниями заключены контракты на 356,3 млрд тенге, отмечает "Курсив".
Напомним, в начале ноября 2023 стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
Летом этого года стало известно, что теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно.
