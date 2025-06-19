Госдолг Казахстана вырос почти до 32 трлн тенге  

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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг Республики Казахстана вырос до 31,8 трлн тенге, сообщил в ходе заседания мажилиса министр финансов РК Мади Такиев.





По предварительным данным, реальный рост ВВП составил 4,8%. Поступления бюджета исполнены на 98% и составили порядка 20 трлн тенге. Расходы произведены на 23 трлн 594 млрд тенге. Дефицит бюджета составил 3 трлн 649 млрд тенге или 2,7% к ВВП. Государственный долг находится в заданном коридоре 23,7% к ВВП и составляет 31,8 трлн тенге", - заявил глава ведомства.





По его словам, инфляция в сравнении с 2023 годом снизилась с 9,8% до 8,6%.





Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 97,2%, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге. Из них собственные доходы РБ - 13,5 трлн тенге. План не исполнен на 608,6 трлн тенге", - сообщил Мади Такиев.





Как пояснил министр, на снижение поступлений по доходам повлияли следующие факторы:





уменьшение доходов ряда крупных предприятий по причинам сокращения объема добычи, производства, поставок и увеличения логистических издержек в связи с геополитической ситуацией по 188 крупным предприятиям на 1,4 трлн тенге;

рекордный возврат НДС из бюджета в сумме 1 трлн 216 млрд тенге, что в 3 раза больше, чем в 2023 году. По итогам текущего года ожидается аналогичная сумма возврата, и за 5 месяцев возврат НДС уже составляет 673 млрд тенге;

в отчетном году сохранялась волатильность цен на основные экспортные металлы, к примеру, по цинку цена снижалась на 22%, по алюминию на 8%, по меди на 5%;

уменьшение объемов импорта из третьих стран на 2 млрд долларов.





Вместе с тем в 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота в экономике, в том числе через цифровизацию фискального администрирования, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1 трлн 280 млрд тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 млрд тенге или на 37%. Доначислено налогов по актам проверок порядка 377 млрд тенге, по итогам камерального контроля взыскано в бюджет 262 млрд тенге. В целом фокус в администрировании смещен на дистанционный контроль, что позволяет исключить человеческий фактор. На конец отчетного года снижена сумма недоимки на 18%, или на 62 млрд тенге", - проинформировал глава Минфина.





Также, по его словам, расходы бюджета страны исполнены на 98% и составили 23,6 трлн тенге.





Не исполнено 526 млрд тенге. Из них 12 млрд тенге - это нераспределенный остаток средств резерва правительства и прочая экономия. Вместе с тем за отчетный период профинансированы ряд направлений, имеющих важную социальную значимость", - добавил министр.









Дополнено 18.06.2025, 12.12





Правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, заявила на заседании мажилиса депутат Татьяна Савельева. Она отметила, что системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.





Нет оценки возвратности заимствований, анализа фискальных валютных рисков, сводного баланса по всем видам долговых обязательств. И все эти проблемы - на фоне роста правительственного долга, который за 10 лет увеличился в 3,5 раза. При этом размер долга остается в пределах 22% к ВВП и, с точки зрения правительства, не должен вызывать тревоги. Такой подход, как справедливо отмечает ВАП, искажает реальную ситуацию", - заявила Савельева.





Она напомнила, что с 2025 года вступили в силу новые положения Бюджетного кодекса, которые дают необходимую базу для комплексного управления всеми долговыми обязательствами государства.





Именно эти нормы должны устранить те недостатки, которые из года в года отмечает ВАП. Вопрос в том, как избежать эффекта нормативного прогресса и практической инерции", - считает Савельева.





Депутат поинтересовалась у главы Минфина, какие конкретные механизмы уже разработаны и введены для реализации новых норм Бюджетного кодекса по управлению госдолгом и не будут ли повторяться в рассмотрении отчета за 2025 год замечания, которые ВАП фиксирует ежегодно.





В ответ Мади Такиев заявил, что, по данным международных институтов, госдолг в Казахстане находится "не на высоком уровне" и он управляемый.





Этот вопрос мы в правительстве постоянно рассматриваем. В целом для сокращения госдолга нам необходимо решать дефицит и наращивать налоговую базу, т.е. доходную часть бюджета. Что касается Бюджетного кодекса, мы все ваши предложения учли. Сегодня Минфин разрабатывает нормативно-правовой акт, в июле мы его запустим", - пообещал министр.





Он также заверил, что в следующем отчете по бюджету будет видно, какую часть госдолга брал каждый конкретный субъект.



