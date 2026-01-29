Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 22,7 трлн тенге
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе совещания доложил, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 22,7 трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства.
На текущий год обозначены целевые ориентиры по инвестициям в основной капитал на уровне 31,5 трлн тенге, притоку прямых иностранных инвестиций - $25,5 млрд. Запланирована реализация 475 инвестпроектов на 16 трлн тенге с созданием свыше 1,1 тыс. постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.
По данным правительства, на сегодня в Национальной цифровой инвестиционной платформе на стадии реализации находится 1047 проектов общенационального пула на 74,5 трлн тенге.
Также в ходе совещания рассмотрены меры по защите прав инвесторов и укреплению правовых механизмов сопровождения проектов.
Комитет по возврату незаконных активов ГП РК преобразован в Комитет по защите прав инвесторов, а функции инвестиционного омбудсмена возложены на генерального прокурора", - уточнили в правительстве.
Премьер-министр подчеркнул, что это серьезный шаг, который должен усилить правовую защищенность капитала в Казахстане. Правительству необходимо обеспечить полное взаимодействие с новым ведомством.
Прокуратура сопровождает инвестиционные проекты. Мы будем давать обязательные к исполнению предписания и указания - это очень важно. Координировать и осуществлять деятельность по международному правовому сотрудничеству с целью защиты инвесторов. Совместно с госорганами проведем ревизию всех инвестпроектов. Видя целевую картину, будем оперативно сопровождать все проекты", - отметил Берик Асылов.
Министерству национальной экономики совместно с Министерством иностранных дел и Генеральной прокуратурой поручено в кратчайшие сроки завершить ревизию всех текущих инвестиционных проектов.
Олжас Бектенов отметил, что защита прав инвесторов и создание благоприятного инвестклимата - общая задача всех государственных органов, особенно тех, что находятся на передовой взаимодействия с бизнесом.
Каждый иностранный или казахстанский инвестор должен быть уверен, что его интересы защищены, споры решаются объективно, а государственные институты действуют в рамках прозрачных и предсказуемых правил. Корень многих проблем кроется в бюрократии и затягивании процессов на местах. Недопустимо, когда инвестор, готовый вкладывать средства в нашу экономику, месяцами не может получить элементарные техусловия или правоустанавливающие документы. Это прямые потери для экономики страны", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр подверг критике деятельность НК "KAZAKH INVEST" и акиматов за недоработки и препятствование реализации уже одобренных проектов. На сегодня из 25 проектов, направленных в регионы для реализации, активная работа ведется только по трем. Председателю правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Султангали Кинжакулову объявлено замечание.
Руководитель правительства поручил госорганам в трехдневный срок принять все необходимые решения по остальным инвестпроектам.
В случае отсутствия конкретных результатов будет рассмотрена дисциплинарная ответственность виновных должностных лиц. Все материалы по фактам воспрепятствования деятельности инвесторов переданы в Генеральную прокуратуру", - добавили в пресс-службе.
