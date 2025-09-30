Казахстан экспортировал 777 тысяч тонн зерна нового урожая

От налога будут освобождены медуслуги и медикаменты в рамках ГОБМП и ОСМС

Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана подготовило - Правительство Казахстана подготовило проект постановления об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость на территории Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.





Согласно документу, от НДС будут освобождены лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.





Кроме того, без учета НДС будут оказываться услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуг по лечению редких и социально значимых заболеваний.





Данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организации и расширить возможности для пациентов", - пояснили разработчики документа.



