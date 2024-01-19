18.01.2024, 09:09 24266
Казахстан и Россия договорились увеличить транзит нефти в Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия подписали соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай до 10 млн тонн в год по магистральному нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2 и по направлению Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (Китай).
Согласно протоколу о внесении изменений в соглашение, объемы транспортировки увеличены с 7 млн тонн в год до 10 млн тонн в год.
Кроме того, Казахстан сможет ежегодно отправлять до 1 млн тонн нефти и газового конденсата на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) транзитом через Россию.
Ранее сообщалось, что Министерством энергетики совместно с акционерами месторождения Кашаган достигнута предварительная договоренность о поставках сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок.
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18.01.2024, 12:47 18586
Одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" могут передать новому инвестору
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили ход демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком". В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок, сообщает пресс-служба главы кабмина.
В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными иностранными инвесторами.
Ожидается, что данная мера позволит повысить качество предоставляемых населению услуг и положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли", - говорится в информации.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить работу в данном направлении.
На заседании также были рассмотрены вопросы деятельности некоторых предприятий в сфере химической промышленности и ряд других.
Напомним, в сентябре минувшего года президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи.
Ранее "Казахтелеком" уличили в навязывании аренды модемов своим клиентам.
В мае 2023 года казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС. ОБ этом заявил в интервью Telegram-каналу Q-channel председатель комитета Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Ержан Мейрамов. По его словам, операторы объясняют свою позицию тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов.
Заявление председателя комитета прокомментировал политик и экономист Петр Своик.
Все это очень странно. Не министерство идет вперед и ведет за собой сетевые компании, а министерство идет вслед за сетевыми компаниями", - заявил эксперт.
Стоит отметить, что прибыль одного из крупнейших казахстанских операторов - "Казахтелекома", занимающего практически монопольное положение на рынке, за 2022 год достигла 634 млрд тенге.
18.01.2024, 11:24 21156
Скляр и глава "Газпрома" обсудили сотрудничество в газовой сфере
Фото: telegram/Газпром
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Москва. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщает пресс-служба компании.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой отрасли. Основное внимание было уделено развитию взаимодействия в области поставки и транспортировки российского природного газа", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.
В июне "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Республики Узбекистан.
В октябре состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
18.01.2024, 08:35 26286
Казахстан планирует закрыть импортозависимость по мясу птицы к 2027 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан увеличивает производство яиц и мяса птицы. В рамках большого проекта по тиражированию положительного опыта СКО в ближайшие три года планируется ввести 29 проектов общей мощностью порядка 210 тысяч тонн мяса птицы, что позволит полностью закрыть импортозависимость к 2027 году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Импорт мяса птицы в прошлом году снизился почти на 25 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом. По итогам 2023 года произведено 328,6 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе (2022 год - 288,7 тыс. тонн). На внутренний рынок отечественные птицефабрики поставили 74% продукции.
За 11 месяцев 2023 года на экспорт отправлено 28,2 тыс. тонн продукции. Основные направления экспорта - РФ (19 тыс. тонн), Кыргызстан (7,5 тыс. тонн), Беларусь (653 тонны), Узбекистан (611,6 тонны).
В 2023 году на субсидирование мясного птицеводства направлено 21,7 млрд тенге, в том числе на субсидирование удешевления стоимости производства мяса птицы - 21,4 млрд тенге и на приобретение племенного суточного молодняка - 336,8 млн тенге", - проинформировали в МСХ.
По данным ведомства, в 2022 году объем производства куриных яиц в Казахстане составил 5028,5 млн штук, что составляет 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года - 4919,9 млн штук яиц (98%). Объем экспорта яиц за 11 месяцев 2023 года составил 186,6 млн штук (РФ - 2 млн 600 тыс., Афганистан - 114 млн, Кыргызстан - 70 млн). Импорт яиц в Казахстан за отчетный период составил 264,1 млн штук.
Сегодня в стране работают 34 птицефабрики яичного направления и 31 - мясного. Ежегодно они производят порядка 5 млрд штук пищевых куриных яиц.
Для повышения обеспеченности яйцом отечественного производства в регионах, где пока отсутствуют птицефабрики яичного направления (ВКО, Мангистауская область, области Абай и Улытау), планируется реализовать 10 инвестиционных проектов мощностью 802 млн штук яиц в год. Для этого министерство планирует внести соответствующие изменения в правила инвестиционного субсидирования.
С 1 января 2023 года отменено субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца с нормативом 3 тенге за штуку. Несмотря на это, Продкорпорация в 2022 году птицеводческим хозяйствам реализовала 126,7 тысячи тонн фуражного зерна по цене 117 тысяч тенге за тонну с НДС, то есть на 30 тысяч тенге дешевле рыночной цены на момент продаж.
Государство субсидирует приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления с нормативом 60 тенге за голову. В 2023 году были погашены долги на субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца на сумму 1,2 млрд тенге, а также выделены субсидии на приобретение суточного молодняка на сумму 476,7 млн тенге", - отметили в Минсельхозе.
Как сообщалось ранее, Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки яиц.
17.01.2024, 16:25 48986
Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки яиц
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили снятие ряда ограничений во взаимной торговле мясом, пропуск казахстанских перевозчиков на российско-белорусской границе и другие вопросы взаимной торговли, сообщили в правительстве Казахстана.
Стороны положительно оценили открытие транзита российской свинины из 45 регионов РФ через Казахстан и отмену с 15 января 2024 года ограничений на поставки в РФ казахстанской животноводческой продукции. Сейчас страны нацелены провести интеграцию информационных систем в ветеринарии, что позволит снять существенную часть спорных вопросов.
Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ. Он подчеркнул, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений.
В правительстве отметили, что уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан.
В правительстве напомнили, что 12 декабря 2023 года был полностью закрыт переход на пункте пропуска "Рудня" для всех, кто не является гражданами России и Беларуси. С 8 января 2024 года запрет распространился на 2 оставшихся пункта пропуска: "Красное" и "Красный камень".
На сегодня при содействии российской стороны ситуация разрешилась переориентацией грузовых потоков через другой пункт пропуска на российско-белорусской границе. Основная часть транспорта уже проехала. Сложности возникли с отдельными грузами, требующими электронного оформления навигационных пломб.
Стороны договорились принять все необходимые меры для скорейшего разрешения возникшего вопроса. Переговоры будут продолжены в рамках двусторонней встречи в Москве перед заседанием Совета ЕЭК.
Ранее сообщалось, что Казахстан отменил ограничения на ввоз животных и некоторых видов продукции из России.
Также напомним, что куриные яйца первой категории попали в список социально значимых продуктов, на которые отменяется регулирование цен.
17.01.2024, 12:42 53961
Казахстан сможет продавать мясо и молоко на российских рынках
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 15 января 2024 года отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Решение принято по результатам договоренностей между министрами сельского хозяйства РК и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым.
Работа по снятию барьеров для экспорта казахстанской продукции ведется в рамках поручения главы государства.
Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами", - рассказал Айдарбек Сапаров.
Ранее, в январе 2022 года, импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен по причинам ветеринарного неблагополучия в ряде районов РК.
После двухлетнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных, с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается", - отметили в Минсельхозе.
Казахстан сможет экспортировать в Россию говядину, баранину, свинину, молоко и молочную продукцию, а также мясопродукты.
Аграрные ведомства двух стран также намерены интегрировать информационные системы ИС "ЕАСУ" с ФГИС "Аргус-Фито" и ФГИС "Меркурий" (Россельхознадзор).
Это позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что структура товарооборота двух стран неравномерна, импорт в РК из РФ намного превышает казахстанский экспорт. Поэтому Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на потенциале увеличения поставок казахстанской продукции на рынок России.
Ранее аналитики заявили, что Казахстан все еще остается зависимым от импорта мяса. Объем ввозимого мяса в Казахстан в 3 раза превышает объем экспорта.
17.01.2024, 12:15 54871
Вопросы деятельности Qarmet рассмотрели в правительстве
Участники заседания обсудили меры по обеспечению стабильной работы и дальнейшего развития предприятия
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet провел премьер-министр РК Алихан Смаилов с участием нового инвестора, сообщили в пресс-службе кабмина.
Участники заседания обсудили меры по обеспечению стабильной работы и дальнейшего развития предприятия, вопросы налогообложения, использования магистральной ж/д сети, а также соблюдения норм экологического законодательства.
Также рассмотрены планы по актуализации требований промышленной безопасности для шахт Карагандинского угольного бассейна.
По итогам обсуждения глава правительства дал госорганам ряд поручений.
Ранее сообщалось, что в Темиртау прошла стратегическая сессия Qarmet, на которой была обсуждена деятельность всех подразделений предприятия. В планах компании - повысить металлургическое производство и снизить добычу угля.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
12 января руководство Qarmet запретило добычу на шахте имени Костенко во избежание повторения трагедии.
17.01.2024, 11:25 56616
КТК возобновил перевалку нефти на терминале в Черном море
Фото: admnvrsk.ru
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Москва. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу нефтепровода и перевалки нефти на терминале в Черном море после остановки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба КТК.
Нормализация погодных условий позволила 17 января 2024 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме.
Ранее перевалка была остановлена в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.
17.01.2024, 09:00 51591
КТК приостановил перевалку нефти из-за непогоды
Прием нефти от грузоотправителей также приостановлен
Фото: cpc.ru
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Атырау. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынуждают консорциум приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений, сообщили в пресс-службе консорциума.
Отмечается, что прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья.
КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, что обуславливает текущие ограничения. О возобновлении работы нефтепровода и отгрузки нефти будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Астане генеральный директор КТК Николай Горбань, 2023 год стал рекордным по объемам транспортировки нефти за всю историю компании - 63,5 млн тонн нефти, из них от казахстанских грузоотправителей поступило 56 млн тонн.
В 2023 году консолидированная выручка КТК составила 2,3 млрд долларов США. АО "КТК-К" - 460 млн долларов, или почти 210 млрд тенге. Чистая прибыль АО "КТК-К" - 77 млрд тенге. Налоговые отчисления за год составили около 80 млрд тенге.
По данным Минэнерго, Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти.
Ранее сообщалось, что достигнута предварительная договоренность о поставке кашаганского газа на рынок Казахстана.
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