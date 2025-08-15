Казахстан получил 650 млн долларов от Кашагана при выручке свыше 11 млрд - СМИ

Фото: kvb.kz

Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Казахстан получил всего 650 млн долларов от добычи нефти на месторождении Кашаган, несмотря на общую выручку проекта, превысившую 11 млрд долларов, сообщает Lada.kz





При этом совокупная прибыль акционеров Кашагана составила около 2 млрд долларов.





Согласно информации из PSA (Production Sharing Agreement, соглашение о разделе продукции), доля Республики Казахстан с учетом налогов составляет лишь 6% от общей выручки. Это является одним из самых низких показателей не только в нефтяном секторе Казахстана, но и на мировом уровне среди подобных проектов.





В 2024 году общий доход консорциума, занимающегося разработкой Кашагана, составил более 11 млрд долларов за счет продажи нефти, газа и серы. При этом около 80% этой суммы направляется на покрытие капитальных и операционных расходов акционеров - так называемый Cost Oil.





Оставшиеся 20% выручки - это прибыльная нефть (Profit Oil), объем которой в прошлом году составил 2,2 млрд долларов. Доля Казахстана в этой прибыли составляет 10%, что эквивалентно $220 миллионам.





Кроме доли от прибыльной нефти, оператор проекта NCOC заплатил налоги на сумму 430 млн долларов. Таким образом, совокупные доходы Республики от Кашагана в 2024 году достигли 650 млн долларов.





На данный момент за последние 10 лет добыт лишь первый миллиард баррелей нефти из запланированных трех миллиардов. До тех пор, пока не будет добыто 3 млрд баррелей, доля Казахстана в прибыльной нефти останется на текущем уровне.





В ближайшем будущем акционеры проекта начнут платить подоходный налог по ставке 30%. Уже сейчас "КазМунайГаз" перечислил первый платеж по корпоративному подоходному налогу с прибыли Кашагана, который составил 45 млн долларов.



