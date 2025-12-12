"КазТрансОйл" согласовал переориентацию потока нефти из системы КТК на другие маршруты

В результате объем поставок нефти в Китай вырос на 72 тыс. тонн

Фото: КазТрансОйл

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате переговоров с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума в направлениях на Самару и БТД (Баку - Тбилиси - Джейхан) и перенаправление части объемов поставок на Китай, - В результате переговоров с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума в направлениях на Самару и БТД (Баку - Тбилиси - Джейхан) и перенаправление части объемов поставок на Китай, сообщили в компании "КазТрансОйл".





В результате увеличение объемов поставок нефти по экспортным направлениям в декабре 2025 года по сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, составляет:





Атырау - Самара - на 232 тыс. тонн;

Китай - на 72 тыс. тонн;

порт Актау (в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан) - на 58 тыс. тонн.





Также сообщается, что в декабре текущего года компания дополнительно предоставит нефтедобывающим компаниям возможности по временному размещению нефти в резервуарном парке на ответственное хранение.





Это позволяет обеспечить гибкость графиков отгрузки, оптимизацию режимов перекачки и бесперебойность поставок по системе магистральных нефтепроводов", - пояснили в компании.





Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.





В Министерстве энергетики РК заявили , что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.



