19.11.2025, 13:00 83701
Мораторий на продажу кредитов казахстанцев коллекторам намерены продлить до мая 2027 года
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мораторий на продажу кредитов казахстанцев коллекторам намерены продлить до первого мая 2027 года, сообщила в ходе заседания правительства председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.
В прошлом году был введен мораторий на продажу кредитов граждан коллекторам до 1 мая 2026 года. В результате количество проблемных заемщиков у коллекторов снизилось на 54%. С учетом эффективности планируется продлить мораторий до 1 мая 2027 года", - заявил она.
Также, по ее словам, для снижения количества проблемных заемщиков будет проведено дальнейшее упрощение процедуры внесудебного банкротства.
Финансовыми организациями будут выявляться проблемные заемщики, подпадающие под внесудебное банкротство, и будет введен механизм информирования граждан через СМС-уведомления о возможности проведения внесудебного банкротства", - уточнила Мадина Абылкасымова.
В целом, отметил она, за 9 месяцев 2025 года кредиты экономике увеличились на 14,6%, до 38,7 трлн тенге.
В структуре кредитов экономике кредиты бизнесу выросли на 12,1%, до 14,7 трлн тенге. За 9 месяцев рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился до 12,7%, что значительно меньше 29,3% 2024 года. Активный рост наблюдается в сегменте залоговых потребительских кредитов, в том числе автокредитов. Их рост за 9 месяцев составил 32,2%, 4,8 трлн тенге. С начала года ипотечные кредиты выросли на 10,4%", - добавила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Ранее сообщалось, что казахстанцы задолжали по кредитам около 23 трлн тенге.
новости по теме
19.11.2025, 11:12 109051
В Казахстане намерены запретить экспорт картофеля Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намерены запретить экспорт картофеля, сообщил в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
Казахстан сейчас является поставщиком картошки на внешний рынок. И в этом году урожай - 2,9 миллиона тонн, больше, чем мы планировали. Вы знаете, по нормам потребления - 100 килограммов на человека - нам нужно где-то около 2,1 млн тонн. Мы об этом не раз говорили - когда критическую норму экспорта мы пройдем, уровень где-то 500 тысяч тонн, мы начнем тормозить экспорт", - пояснил Серик Жумангарин.
Он также подчеркнул, что в соседних странах картофель стоит гораздо дороже и это конкурентное преимущество Казахстана.
Поэтому наши картофелеводы зарабатывают сейчас на экспорте, и мы не мешаем им. Но когда встанет вопрос об обеспечении внутреннего рынка (...) мы, скорее всего, будем закрывать или квотировать", - добавил заместитель премьер-министра.
Дополнено 19.11.2025, 15.30
В кулуарах правительства Жумангарин рассказал, что цены сейчас растут на продукты, не входящие в перечень социально значимых.
Я думаю, что цены на СЗПТ не будут расти, потому что мы контролируем", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, цены на товары не из списка СЗПТ можно контролировать через торговую надбавку.
Сейчас растут цены на помидоры, огурцы, разные виды мяса, которые в СЗПТ не входят. Гречка растет сильно, хотя она широкого применения не находит, но тем не менее как товар она растет достаточно сильно", - добавил он.
Напомним, в начале года цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.
Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.
В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято.
Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%
Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
19.11.2025, 10:52 114396
$5,3 млн выделит ЕАБР на модернизацию сферы ирригации в Казахстане Дополнено
Проект рассчитан на несколько лет и предусматривает создание Национальной информационной системы водных ресурсов
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации, Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали трехстороннее соглашение по проекту "Развитие бизнес-экосистемы для устойчивой ирригации в Казахстане". Для его реализации ЕАБР выделит грант в размере $5,3 млн, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов.
Финансовое соглашение подписали министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа и заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
Проект рассчитан на несколько лет и предусматривает создание Национальной информационной системы водных ресурсов, внедрение инструментов прогнозирования и оптимального распределения воды, формирование региональных центров современной ирригации, повышение квалификации специалистов, а также внедрение водосберегающих технологий.
Инициатива направлена на развитие ирригации и повышение эффективности водопользования в Казахстане. Для нас участие в проекте означает реализацию стратегических целей по модернизации водного хозяйства и повышению устойчивости к климатическим изменениям. В соответствии с поручением главы государства мы ведем активную работу по привлечению инвестиций в водную отрасль страны, однако все стратегические решения принимаются и будут приниматься исключительно в Казахстане. Передача водных ресурсов и объектов в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась. Наша цель - модернизация водного сектора для защиты интересов граждан, обеспечения безопасности и устойчивого развития страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
В свою очередь постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа отметила, что внедрение цифровых инструментов для мониторинга водных ресурсов и создание региональных центров современной ирригации для повышения потенциала фермеров, женщин и молодых специалистов, а также укрепления роли женщин в отрасли - это важный шаг на пути к устойчивому и климатически адаптивному водопользованию.
В ПРООН мы рассматриваем этот проект как часть более масштабной работы, выходящей за рамки национальных границ. Это флагманская инициатива не только для Казахстана, но и для всего региона - с решениями, которые можно масштабировать и адаптировать в Центральной Азии для преодоления общих водных вызовов", - подчеркнула Катаржина Вавьерниа.
Для Министерства водных ресурсов и ирригации участие в проекте означает реализацию стратегического направления по модернизации водного хозяйства страны и повышению устойчивости к климатическим изменениям. В свою очередь, для ПРООН проект станет платформой для поддержки устойчивого развития, повышения продовольственной безопасности и вовлечения местных сообществ в процессы управления ресурсами.
Проект опирается на подписанное 28 июня 2024 года трехстороннее Соглашение о намерениях между Министерством водных ресурсов и ирригации РК, ПРООН и ЕАБР, направленное на многоцелевое управление водными ресурсами. Эта базовая договорённость заложила правовые и институциональные рамки для технической поддержки, цифровизации сектора, обучения персонала и пилотирования технологий водосбережения - все эти элементы теперь становятся частью масштабного проекта по устойчивой ирригации.
19.11.2025, 10:12 117966
Повышение коммунальных тарифов в Казахстане возобновится после I квартала 2026 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - До конца I квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в ходе заседания правительства.
В период действия моратория на повышение тарифов будет проведена комплексная ревизия исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественной монополии. Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно в увязке с таргетируемым уровнем инфляции", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что для уязвимых слоев населения сохранится механизм оказания жилищной помощи с усилением адресности и ее оказанием наиболее нуждающимся категориям.
В 2026-2028 годах на модернизацию инфраструктуры ЖКХ планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для ремонта 30 тыс. км инженерных сетей. Ежегодный вклад в инфляцию тарифов на услуги субъектов естественных монополий не превысит 1,0 процентный пункт", - проинформировал вице-премьер.
По его словам, для сдерживания инфляции со стороны правительства будут усилены меры по следующим ключевым направлениям: насыщение рынка продукцией, развитие инфраструктуры хранения и доставки до потребителя, регулирование ценообразования и антимонопольное регулирование.
Особое внимание будет уделено реализации программы "Заказ на инвестиции". Он будет применяться в развитии производств, прежде всего, товаров "экономики простых вещей" для снижения и утилизации инфляции. Реализация проектов обеспечит полное самообеспечение и экспорт по ряду продовольственных товаров", - сказал Жумангарин.
Кроме того, по его информации, будут приняты меры по повышению прозрачности ценообразования на маркетплейсах, включая раскрытие информации о вознаграждениях, комиссиях и иных платежах, входящих в стоимость товаров.
Будут выработаны подходы к оптимизации уровня комиссий торговых площадок и посредников с целью формирования справедливых условий для продавцов и покупателей. В целях защиты прав потребителей будет внедрена практика двойных цен на маркетплейсах - при оплате в рассрочку и без рассрочки", - проинформировал заместитель премьер-министра РК.
Также комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции будет дополнен мерами денежно-кредитной и макропруденциальной политик, направленных на сдерживание роста потребительского кредитования.
Все это будет способствовать стабилизации и замедлению инфляции", - сказал Жумангарин.
Напомним, с 16 октября приостановлено повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей.
19.11.2025, 09:52 120036
Вопрос повышения минимальной зарплаты в Казахстане правительство рассмотрит в 2027-2028 годах
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2027-2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в ходе заседания правительства.
В 2026-2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что для поддержки доходов населения продолжится реализация программ содействия занятости.
Особое внимание будет уделено регионам с низкой экономической активностью. Будут приняты меры по повышению адресности социальной поддержки. Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется расширение применения цифровых технологий", - сообщил вице-премьер.
Напомним, МЗП в Казахстане в 2025 году составляет 85 тыс. тенге.
В июне текущего года в кулуарах совместного заседания палат парламента министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова сообщила, что ведомство планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону повышения к началу следующего года. Однако в августе Министерство финансов РК опубликовало проект закона "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", в котором говорится, что минимальный размер заработной платы с 1 января 2026 года будет установлен в размере 85 тыс. тенге.
18.11.2025, 16:28 157331
Правительство намерено усилить контроль за ценами на продукты питания
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции Казахстана провести детальный анализ продовольственной корзины и определить меры, которые могут стабилизировать на них цены, сообщили в пресс-службе правительства.
В Казахстане за первые две недели ноября рост цен на социальные продукты питания составил 0,1%. Продолжается снижение цен на ряд овощей: морковь (-1,7%), капусту (-1,8%), лук (-0,4%). В то же время зафиксирован рост цен на картофель: +0,2% за последнюю неделю и +2,2% за две недели ноября. Средняя цена по стране составляет 188 тенге за килограмм", - говорится в сообщении.
Как рассказала первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова, за последние 4-5 недель цена выросла на 4,5% в том числе из-за активизации экспорта после его открытия.
За два месяца экспорт картофеля составил 300 тысяч тонн, а общий объем экспортных контрактов на ближайшее время - около 200 тысяч тонн. Таким образом, мы подходим к плановому порогу в 500 тысяч тонн, безопасному для продовольственной безопасности страны", - отметила она.
Вице-премьер поручил Минторговли и интеграции вынести вопрос обеспечения запасов картофеля на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешней политики и участия в международных экономических организациях. Жумангарин отметил, что за две недели ноября также наблюдается незначительное удорожание куриных яиц и мяса птицы - 0,4%. Как объяснили в правительстве, это связано с ростом стоимости кормов и импортных компонентов.
Айжан Бижанова сообщила, что производители подсолнечного масла уже поставили на птицефабрики необходимый объем удешевленного масла для производства кормов. Для стабилизации стоимости требуется также удешевленное зерно.
Серик Жумангарин поручил Продкорпорации в кратчайшие сроки обеспечить птицефабрики фуражным зерном из резервов и увеличить объемы доступной курятины на сельскохозяйственных ярмарках, чтобы не допустить ускорения роста цен. С учетом роста цен на гречневую крупу (+1,3% за две недели ноября) Продкорпорации поручено закупить дополнительные объемы продукта в стабилизационные фонды путем прямого закупа.
Тарифы на коммунальные услуги заморожены. Единственный фактор, который сегодня оказывает влияние на инфляцию и может быть стабилизирован государственными мерами - это продовольственные товары. Речь идет не только о социально значимых позициях, а обо всей линейке продуктов питания, входящих в продовольственную корзину и которые сегодня не подпадают под государственное регулирование. Министерству торговли и интеграции необходимо провести анализ продовольственной корзины и выработать меры по стабилизации на них цен", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Также ведомству предстоит обеспечить полную прослеживаемость товаров - убрать лишних посредников, усилить контроль и проверку документов. Это должно повысить прозрачность рынка и снизить издержки, что поможет удерживать цены на более доступном уровне.
Ранее сообщалось, что в Казахстане годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6%.
18.11.2025, 14:11 161886
Соглашения на $517 млн подписали компании Казахстана и Эстонии на полях бизнес-форума Дополнено
На мероприятии выступили главы двух государств
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонии Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, сообщает Акорда.
По информации пресс-службе президента РК, на полях бизнес-форума между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.
Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.
Он также обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Токаев подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в Казахстане.
Дополнено 18.11.2025, 14.45
По информации АО "Национальная компания Kazakh Invest", в рамках форума были подписаны следующие документы:
1. Декларация о стратегическом сотрудничестве между АО "Казпочта" и Omniva. Документ предусматривает создание совместного предприятия в Казахстане для развития IT-решений и цифровых почтовых сервисов в Центральной Азии.
2. Соглашение о сотрудничестве между ТОО "KazAzot Prime" и AS SILSTEVE. Стороны договорились о расширении экспорта казахстанских удобрений через инфраструктуру порта Силламяэ.
3. Соглашение в области логистики между ТОО "КТЖ Экспресс" и AS SILSTEVE. Партнерство направлено на развитие мультимодальных маршрутов и повышение эффективности транспортных операций.
4. Соглашение между портом Силламяэ и компанией Nord Panels. Инвестиции в создание производственной линии строительных материалов в Эстонии.
5. Соглашение в области автоматики между АО "Alstom Kazakhstan" и SLD Consult. Сотрудничество по внедрению бортовой электроники и систем безопасности для локомотивов.
6. Соглашение в сфере нефтетранзита между ТОО "Актобе Нефтепереработка" и компанией Olerex. Документ предусматривает совместную работу в области нефтепереработки и торговли судовым топливом с использованием эстонской инфраструктуры.
7. Соглашение о строительстве завода по производству фильтров очистки воды между акиматом Алматы и компанией Aquaphor. Инвестиции в создание завода бытовых и промышленных фильтров в Алматы.
8. Соглашение о сотрудничестве в сфере мобильности между акиматом Алматы и компанией Bolt. Запуск мобильных сервисов и развитие городской транспортной инфраструктуры.
9. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в отношении транспортного коридора для экспорта казахстанского зерна и масличных культур через порт Таллинн в европейские страны подписан между АО "Кедентрансервис" и АО "Продкорпорация" с казахстанской стороны и портом Таллин и Muuga Grain Terminal с эстонской стороны. Документ включает специальные тарифные условия, скидки на портовые операции и план экспорта до 2 млн тонн зерна.
10. Соглашение в сфере племенного животноводства между ТОО "Кайып Ата" и Ассоциацией животноводов Эстонии.
11. Соглашение о сотрудничестве между портами Курык"и Таллин. Развитие портовой инфраструктуры, пассажирских перевозок и новых логистических маршрутов.
Ранее сообщалось, что за 20 лет инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 млн долларов.
18.11.2025, 13:10 164171
В Казахстане годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6%, сообщает пресс-служба Национального банка.
Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, ускорение - в 6, а сохранение на прежнем уровне - в 4. Цены на продовольственные товары в октябре составили 13,5% в годовом выражении. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области, а минимальный - в Алматы", - заявили в банке.
Также сообщается, что по итогам октября рост цен на непродовольственные товары составил 11,0% в годовом выражении.
Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области, минимальное - в Алматы. Темп роста цен на платные услуги в октябре замедлился до 12,9% в годовом выражении. Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Кызылординской области. В октябре рост месячной инфляции по стране составил 0,5%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что инфляция в сентябре 2025 года за год выросла до 12,9%.
17.11.2025, 13:30 167656
Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесли изменения в приказ "Об установлении величины процентной ставки комиссионного вознаграждения некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год, в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Установить на 2025 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан на осуществление деятельности фонда 1,55 % от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц (...) Фонду до 31 декабря 2025 года обеспечить выплату возмещения в республиканский бюджет в сумме 3 772 677 тысяч тенге согласно предписанию Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится в тексте приказа.
С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.11.2025, 09:17Ограничения из-за вспышки ОРВИ и гриппа вводят в Астане 14.11.2025, 14:07396601В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки395446Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 14.11.2025, 08:48375626Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 13:44369816Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане 14.11.2025, 12:10365791Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 11.11.2025, 15:05426896Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 24.10.2025, 17:46407376Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта 23.10.2025, 17:34399291Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 14.11.2025, 14:07396601В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки395446Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?