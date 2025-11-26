Новый морской порт планируют построить в Актау

Он будет введен в действие с 1 января

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан утвержден перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых.





Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года. В перечень вошли 40 видов деятельности.









Напомним, с 2026 года СНР на патенте отменяется, вместо него будет действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых, без регистрации ИП.





По данным mybuh.kz , специальный налоговый режим для самозанятых смогут применять физические лица - граждане Республики Казахстан, кандасы:





1) осуществляющие один или несколько видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых;





2) не использующие труд работников;





3) доход которых за календарный месяц не превышает 300 МРП в месяц (3600 МРП в год).





Налоги и социальные платежи на СНР для самозанятых:





ИПН - 0%;

социальные платежи - 4%.





Налоговым периодом для применения специального налогового режима для самозанятых является календарный месяц. Оплата налогов не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.





Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим для самозанятых, по доходам, на которые не распространяется такой специальный налоговый режим, вправе применять иные специальные налоговые режимы или общеустановленный порядок налогообложения в соответствии с НК РК.





Учет доходов физических лиц, применяющих СНР для самозанятых (за исключением физических лиц, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования), ведется в реестре доходов, формируемом в специальном мобильном приложении на основании чеков и других сведений о доходах, полученных из иных источников.





Учет доходов физических лиц, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, в специальном налоговом режиме для самозанятых ведется в простой форме, разработанной ими самостоятельно, с указанием: даты, наименования операций, суммы, полученной от данных операций, итоговой суммы за каждый день, за месяц.