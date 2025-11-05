04.11.2025, 17:04 45941
Объем взаимной торговли Казахстана и Беларуси вырос на 20%
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За восемь месяцев 2025 года объем взаимной торговли Казахстана и Беларуси вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках промышленной кооперации к настоящему времени реализовано 12 проектов на сумму 204 млн долларов. В проработке находятся еще 3 проекта", - заявили в пресс-службе.
Приветствуя премьер-министра Беларуси Александра Турчина, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает его первый официальный визит в Астану как подтверждение особого характера стратегического партнерства Казахстана и Беларуси и твердого настроя на его дальнейшее развитие.
Насколько я знаю, Казахстан является вторым торговым партнером Беларуси. В целом я хотел бы подчеркнуть, что мы с большой симпатией и уважением относимся к вашей стране, к вашему народу и самобытной культуре. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания президенту Беларуси Александру Лукашенко. Мы настроены на самую позитивную работу с соответствующим результатом, потому что заинтересованы в том, чтобы успешное развитие сотрудничества имело свое продолжение", - отметил глава государства.
Александр Турчин заверил Касым-Жомарта Токаева, что и далее намерен поддерживать высокий темп взаимовыгодного диалога и координировать практическую реализацию задач, поставленных главами государств.
Мы в Беларуси внимательно смотрим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам. На протяжении длительного времени страна демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы не можем не радоваться тем достижениям, которые вы на сегодняшний день имеете. Как вы правильно сказали, сегодня растет наш взаимный товарооборот", - сказал премьер-министр.
Напомним, в 2024 году товарооборот между Республикой Казахстан и Беларусью достиг $900 млн.
04.11.2025, 18:10
Ремонт на всех нефтеперерабатывающих заводах завершил "КазМунайГаз"
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтегазовая компания Республики Казахстан "КазМунайГаз" завершила ремонт на всех своих нефтеперерабатывающих заводах, сообщил глава КМГ Асхат Хасенов в кулуарах конференции ADIPEC.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
Недавно стало известно, что Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС.
04.11.2025, 15:04
АЛМЭКС планирует продать часть своей доли в Halyk Bank
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" заявило о намерении частичной продажи своей доли в "АО "Народный банк Казахстана".
АО "Народный Банк Казахстана" стало известно, что АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" объявило о том, что, получив обратную связь от инвестиционного сообщества, АЛМЭКС рассматривает ряд альтернативных вариантов с целью повышения ликвидности акций и ГДР Halyk Bank, включая возможную частичную продажу своей доли на рынках капитала. Рассматриваемые варианты зависят от благоприятных рыночных условий", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
При этом отмечается, что "АЛМЭКС" сохранит мажоритарную долю в Halyk Bank.
По данным KASE, на 1 октября 2025 года группе "АЛМЭКС" принадлежит 59,39% банка, The Bank of New York (номинальный держатель) - 22,66%.
04.11.2025, 14:34
Досье на всех налогоплательщиков планируют сформировать в Казахстане Дополнено
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов перевело исторические данные с семи старых систем на новую платформу Smart Data Finance, которая формирует досье на налогоплательщиков, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр финансов Асет Турысов.
По словам спикера, ранее в некоторых случаях сбор и обработка информации велись вручную. Теперь система интегрирована с 74 базами госорганов и формирует налоговые досье на всех физических и юридических лиц.
Это позволяет переходить на автоматический расчет налогов, а также на предзаполнение декларации. Ранее у бизнеса и у физических лиц был вопрос, если я купил недвижимость и в госбазе данных она числится, почему я должен в декларации это забивать сам физически. Задача тотальной цифровизации - это как раз собрать все данные о гражданине, о юридическом лице и предоставить в виде предзаполненной декларации, как те или иные налоги будут начисляться", - пояснил Асет Турысов.
Кроме того, в Комитете государственных доходов реализуется проект "Цифровая карта госфинансов". Система собирает данные о местоположении компаний, кассовой дисциплине, количестве выбитых чеков и товарной аналитике.
Например, 260 тыс. контрольных кассовых машин в течение года отбивали один чек и одну сумму. Эта кассовая дисциплина очень низкая и создает вопросы. Все это делается для того, чтобы в системе управления рисками взаимодействовать с юридическими лицами. И если кассовая дисциплина не соблюдается, то мы будем отправлять информирование, что есть какие-то вопросы, необходимо улучшать и делать прозрачными свои процессы", - пояснил спикер.
В дальнейшем в "Цифровую карту госфинансов" планируется интегрировать не только чеки и счета-фактуры, но и расходную часть. Это позволит формировать полную картину доходов и расходов по регионам и использовать данные для анализа цен, товарных потоков и планирования государственного бюджета с применением искусственного интеллекта.
Дополнено 04.11.2025, 15.50
Также спикер ответил на вопрос об информационной безопасности платформы с данными налогоплательщиков.
Система прошла испытание на информбезопасность, и, конечно, эти данные доступны не всем. Это автоматом будет прорабатываться только на центре и, соответственно, только в определенных каких-то рисковых случаях", - отметил Асет Турысов.
Ранее сообщалось что со следующего года Минфин будет применять новые правила расчета доходов физлиц косвенным методом для дальнейшего налогообложения. Также в министерстве определили круг лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах.
04.11.2025, 13:42
В Минсельхозе цены на мясо считают приемлемыми
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил на вопросы журналистов, касающиеся роста цен на мясо, молочные и другие продукты, особенно в преддверии Нового года.
В принципе, оптовые цены все приемлемые. Тот же картофель сегодня продают по 110-120 тенге за килограмм. Сегодня в среднем мясо в зависимости от степени упитанности стоит 1700-1800 тенге. На выходе мясо будет стоить примерно 3400 тенге. Также накладывается логистика, кто и где продает, поэтому может быть и дороже. Вырезка тоже стоит дороже. За счет стабфонда мы будем удерживать цену", - приводит слова министра zakon.kz.
Он пояснил, что цена на казахстанском рынке на мясо поднялась из-за роста спроса на внешних рынках.
Средняя цена по статистике сегодня утром составляет 3 249 тенге. Вчера я направлял сотрудников в магазины и на рынки - у меня даже есть фотографии: мясо стоит 3,5-3,6 тысячи тенге за килограмм, а премиальные вырезки - от 4,3-5 тысячи", - цитирует Сапарова издание "Казинформ".
Глава Минсельхоза подчеркнул, что сельхозтоваропроизводители также не должны нести убытки.
Мы пытаемся найти золотую середину в этом вопросе - нужно, чтобы и фермеры не несли убыток и чтобы цена была приемлемой для покупателей. При помощи стабфондов потихоньку цена на мясо будет стабилизироваться", - сказал Сапаров.
При этом министр не стал делать прогнозы по ценам на продукты на будущее. По его мнению, цены удастся удержать на текущем уровне, поскольку сейчас живой скот не вывозят, а мясо квотируют, поэтому проблем возникнуть не должно.
Ранее сообщалось, что за год мясо подорожало в Казахстане на 19,1%. Продукты питания внесли наибольший вклад в годовой уровень инфляции. Как показало исследование, из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).
04.11.2025, 12:21
Многомиллиардные долги перед фермерами будут закрыты только в следующем году - МСХ
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Многомиллиардные долги государства перед фермерами будут оплачены только в следующем году, сообщил на брифинге в правительстве министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
По его словам, сумма долга в настоящее время составляет более 340 млрд тенге.
341 млрд тенге находится пока в листе ожидания, они будут стопроцентно оплачены", - пообещал Сапаров.
Он подчеркнул, что так происходит каждый год: переходящие долги закрываются из будущего бюджета.
По словам министра, долг будет закрыт только в следующем году, в январе-феврале.
Если в резерве будет экономия денег или уточнение бюджета, то правительство выделит средства. На самом деле мы уже выделили дополнительно 57 млрд тенге и распределили по областям", - сообщил глава ведомства.
Напомним, задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам.
04.11.2025, 11:57
ForteBank получил одобрение регулятора на покупку Home Credit Bank и дочерней HomeITTech
АО "Home Credit Bank" продолжит работу в штатном режиме
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выдало разрешения АО "ForteBank" на приобретение в качестве дочерних организаций АО "Home Credit Bank" и ТОО "HomeITTech" - технологической компании, обслуживающей экосистему банка, сообщили в пресс-службе банка.
Принципиальная договоренность по приобретению 100% акций АО "Home Credit Bank" была достигнута еще в июне 2025 года.
Полученные разрешения позволяют завершить процесс приобретения. Мы уверены, что сделка пойдет на пользу обоим банкам: ForteBank расширит технологические возможности и укрепит позиции на рынке, а Home Credit Bank усилит стабильность фондирования и откроет новые перспективы развития", - отметил председатель правления ForteBank Талгат Куанышев.
АО "Home Credit Bank" продолжит работу в штатном режиме. Все обязательства перед клиентами исполняются в полном объеме, а сервисы и продукты остаются доступными на прежних условиях, отмечается в сообщении.
04.11.2025, 10:14
Рекордный урожай зерновых и масличных собрали в Казахстане
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день по республике уборка зерновых колосовых завершена, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га (2024 год - 16,2 ц/га) намолочено 27,1 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.
C 12,2 млн га (при урожайности 16,6 ц/га) пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года", - сказа министр.
Он отметил, что несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тыс. га, объем производства не только сохранен, но и значительно увеличен, что еще раз свидетельствует о возросшем уровне применения агротехнологий.
Текущий год стал рекордным не только по зерновым, но и по основным высокорентабельным и востребованным культурам, такие как бобовые и масличные, на которые акцентировалось внимание при диверсификации посевных площадей", - сказал Сапаров.
По его словам, впервые урожай бобовых культур составил 1 млн тонн.
Уже собран рекордный урожай маслосемян в объеме 4,3 млн тонн, при этом уборка масличных еще продолжается", - сообщил глава МСХ.
Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га. В целом при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года.
Напомним, в 2024 году в Казахстане было намолочено 26,7 млн тонн зерна.
03.11.2025, 16:47
Экспорт казахстанского зерна достиг двух млн тонн
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанского зерна с сентября по октябрь 2025 год составил два млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Экспорт в Узбекистан увеличился на 42% - с 738 тысяч до 1049 тысяч тонн, объем поставок в Кыргызстан вырос в 2,6 раза - с 24 тысяч до 64 тысяч тонн, в Азербайджан - в 3,1 раза - с 18 тысяч до 56 тысяч тонн, в Афганистан - на 42,5% - с 73 тысяч до 104 тысяч тонн, в Туркменистан - в 2,3 раза - с 3 тысяч до 7 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что рост экспорта зерна демонстрирует укрепление позиций Казахстана на международных рынках и повышение конкурентоспособности национальной сельскохозяйственной продукции.
Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн зерна.
