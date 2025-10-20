19.10.2025, 18:58 83796
Оренбургский завод прекратил прием газа с Карачаганака: газоснабжение Казахстана не затронуто
Фото: Depositphotos
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оренбургский завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак из-за аварийной ситуации на предприятии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
На Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак. Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена. Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений", - заявили в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями.
Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно. Министерство энергетики держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения", - добавили в пресс-службе.
Ранее офис КТК пострадал в результате атаки БПЛА на Новороссийск.
17.10.2025, 13:57 235771
Казахстан представил крупнейшим рейтинговым агентствам результаты структурных реформ
Фото: primeminister.kz
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация в рамках осенних сессий Всемирного банка и МВФ представила трем крупнейшим рейтинговым агентствам - Fitch, Moody’s и S&P - результаты структурных реформ и экономические перспективы страны.
В частности, казахстанская сторона продемонстрировала ключевые макроэкономические показатели, среднесрочные прогнозы и приоритеты структурных реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста.
Особое внимание было уделено процессам структурной трансформации экономики. Как отметил Серик Жумангарин, сегодня экономика Казахстана значительно более диверсифицирована, чем 15 лет назад. В частности, доля нефтяного сектора в ВВП сократилась с 16,5% в 2010 году до 8,1% в 2024 году. Впервые доля обрабатывающей промышленности превысила долю добывающего сектора, а за последние 20 лет объем прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность вырос в несколько раз. Кроме того, было отмечено, что малый и средний бизнес формирует уже около 40% ВВП (против 25% десять лет назад)", - сообщили в правительстве.
Изменения свидетельствуют о переходе Казахстана от ресурсной модели к более устойчивой и сбалансированной экономике.
За 9 месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,5%. По итогам первого полугодия приток прямых иностранных инвестиций составил $10 млрд, из которых $6,3 млрд направлены в несырьевые отрасли. Правительство Казахстана намерено и далее усиливать роль государства в обеспечении инвестиционной активности, ставя цель достичь $450 млрд ВВП к 2029 году", - говорится в информации.
Отдельно были представлены результаты масштабных реформ бюджетной и налоговой политики.
В новом Бюджетном кодексе закреплены два контрциклических правила, направленные на снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов и стабилизацию расходов. Это ограничение объема гарантированного трансферта из Национального фонда и роста расходов республиканского бюджета. Бюджет на текущий год сформирован с учетом этих принципов, что позволит укрепить устойчивость государственных финансов", - отметили в кабмине.
Представители рейтинговых агентств проявили высокий интерес к ходу реализации новых Бюджетного и Налогового кодексов, а также к мерам по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности.
17.10.2025, 12:06 242551
Россия является основным торговым партнером Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-августе 2025 года составил 90 248,3 млн долларов США и по сравнению с январем-августом 2024 года в номинальном выражении уменьшился на 2,1%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
За 8 месяцев текущего года экспорт составил 50 188 млн долларов США (на 5,7% меньше), импорт - 40 060,2 млн долларов США (на 2,8% больше).
Товарооборот со странами ЕАЭС в январе-августе 2025 года составил 19 172,3 млн долларов США, уменьшившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт товаров в страны ЕАЭС составил 6492,8 млн долларов США (меньше на 9,3%), импорт - 12 679,5 млн долларов США (меньше на 0,2%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 88,8%, далее следуют Кыргызская Республика - 7,2%, Республика Беларусь - 3,9% и Республика Армения - 0,2%.
Основной удельный вес товаров по экспорту приходится на такие товары, как:
- нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (51,5%);
- медь рафинированная и сплавы медные необработанные (4,9%);
- элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (4,7%);
- руды и концентраты медные (3,8%);
- ферросплавы (2,9%).
По импорту Республики Казахстан наибольший удельный вес приходится на следующие товары:
- легковые автомобили (4,3%);
- лекарственные средства (3,1%);
- кузовы для моторных транспортных средств (2,3%);
- аппараты телефонные (2,2%);
- части и принадлежности моторных транспортных средств (2,1%).
Основными странами - партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (21%), Китай (18,7%), Россия (10,5%), Нидерланды (7,5%), Турция (4,8%), Узбекистан (4,4%).
Основными странами - партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Россия (29,4%), Китай (29,1%), Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%), США (3,5%), Турция (2,5%).
17.10.2025, 09:32 223331
Казахстан намерен продлить запрет на ввоз яиц
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК опубликовало для публичного обсуждения проект приказа "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан".
Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан", - сообщает МСХ.
Отмечается, что проект принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.
Напомним, приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года № 101 введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана с целью стабилизации цен и недопущения демпинга на внутреннем рынке.
