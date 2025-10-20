Оренбургский завод прекратил прием газа с Карачаганака: газоснабжение Казахстана не затронуто

Фото: Depositphotos

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Минсельхоз разработал проект - Минсельхоз разработал проект приказа "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного-рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан".





Проектом приказа предусмотрено введение сроком до 31 декабря 2025 года количественных ограничений (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота (говядины): 0201 - мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное и 0202 - мясо крупного рогатого скота, замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза", - сообщили в МСХ.





Проект разработан по решению межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики от 29 августа 2025 года с целью обеспечения продовольственной безопасности, развития переработки животноводческой продукции и стабилизации цен на говядину.





Ранее сообщалось, что привлекательность цен на казахстанское мясо для соседних стран, особенно Узбекистана, а также возможность экспорта мяса в переработанном виде привели к значительному росту объемов вывоза. На сегодняшний день экспорт говядины составил 27 тысяч тонн, что в 3,2 раза выше прошлогоднего показателя.





По данным МСХ, индекс цен на мясо в целом с начала года составил около 25%, по лопаточно-грудной части говядины, которая входит в перечень социально значимых товаров, - 23,6%. Средняя цена лопаточно-грудной части говядины в Казахстане на 22 сентября составляла 4715 тенге за килограмм.